Il mantovano Alessandro Bonazzi vince il Drago d’Oro di Side Academy

(red.) Il mantovano Alessandro Bonazzi è tra i vincitori del Drago d’Oro di Side Academy. Prestigioso premio attribuito dall’accademia veronese del 3D ai suoi migliori studenti. Il premio è iniziativa collegata alla Biennale Cinema “Venezia 2021”. La consegna dei Draghi è avvenuta nello spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo, la sala Tropicana 1 dell’hotel Excelsior, al lido di Venezia.

Tra i vincitori c’è il mantovano Alessandro Bonazzi, 24 anni, che si aggiudica il Drago d’Oro nella categoria “Best Project Artist” (miglior progetto artistico). Alessandro ha frequentato il “Geometri” di Mantova. Ha conosciuto Side Academy tramite gli amici e il sito internet. Dopo il biennio in Side Academy vorrebbe lavorare in uno studio professionale per fare esperienza nel mondo del lavoro e spera di entrare nell’industria cinematografica. Ha vinto il premio nella categoria “Best Project Artist” per aver realizzato in questo secondo anno di accademia un proprio cortometraggio personale di alta qualità, coinvolgente ed appassionante. Da sottolineare anche l’ottima presentazione del lavoro, l’accuratezza tecnica e visiva, l’impegno e il rispetto delle tempistiche assegnate. Alessandro ha vinto il premio ex aequo con un altro studente dell’Academy, l’aretina Rachele Maglioni, 23 anni.

A consegnare i riconoscimenti è stata il premio Oscar Sarah Arduini, romana trentacinquenne supervisor di effetti speciali per “Il libro della giungla”, prodotto nel 2016 dalla Disney, campione di incasso di quella stagione cinematografica. Sarah Arduini è una dei docenti di Side Academy, e condivide questo ruolo con altri grandi artisti dello spettacolo cinematografico della levatura di Kevin Mannens, designer di effetti speciali per kolossal legati ai cicli di Transformer e Capitan America. A conferire i premi agli studenti c’erano anche la sindaca di Peschiera del Garda, Orietta Gaiulli, e lo scrittore Stefano Ferrio, vicedirettore di Side Academy, oltre naturalmente al Ceo-Founder dell’accademia, Stefano Siganakis.

Una decina in tutto gli studenti dell’Accademy ad aver ottenuto il riconoscimento. Sara Maragna, 24 anni, ha vinto 2 Draghi D’Oro per le categorie “Best Animation” e “Best Character”. Ex aequo con lei per l’animazione il ravennate Luca Albertini, 21 anni. Ovviamente felici per la propria statuetta anche tutti gli altri “Draghi d’Oro 2021”, che sono: la veronese Anna Castellani, 24 anni, e la bergamasca Ester Novelli, 30 anni, per la categoria “Best Environment”. Il padovano di Montegrotto Andrea Calgaro, 22 anni, e la veneziana di Caorle Martina Soppelsa, 21 anni, per la “Best Hard Surface”. Il veronese di Erbé Pietro Leardini, 21 anni, e la ravennate Serena Mazzotti, 21 anni, per i “Best VFX” (effetti speciali). Sullo stile dei college americani, è poi toccato ai premi riservati ai “Rookie”, come vengono chiamati gli studenti del primo anno. Tre i Draghi d’Oro assegnati in questa categoria: a Chen Zu, 23 anni, cinese nato a Savona, a Valeria Niculita, 20 anni, moldava residente a Padova, e alla ventunenne milanese Daisy Romero.

Fra quanti hanno consegnato le statuette ai vincitori anche Lorenzo Mancini, “Head of Impact Development” nei quadri di Banca Intesa Sanpaolo, prestigioso partner di Side Academy tramite Per Merito, finanziamento senza garanzie e a tassi agevolati concesso agli studenti che ne hanno diritto. A premiare gli altri studenti sono stati Orietta Gaiulli, sindaco di Peschiera del Garda, e alcuni fra i docenti di Side Academy e i 3D Artist Simone Ceccacci e Francesco Latini. E’ spettato al vicedirettore Stefano Ferrio, scrittore e giornalista, il compito di consegnare il Drago d’Oro alla studentessa risultata migliore nel suo corso di scrittura creativa, la ventenne padovana Lisa Vedovato.

“Qui si ha un contatto diretto non solo con il presente, ma ancora di più con l’immediato futuro… del cinema, sì, ma anche del mondo stesso” dichiara Stefano Siganakis, Ceo-Founder dell’Academy che forma 3D Artist. Così vengono chiamati questi professionisti della computer-grafica, destinati a trovare posto in settori interessati da una continua e spesso travolgente espansione. Cinema di animazione, videogame e grafica tridimensionale. A testimoniare quanto diffusa sia la domanda di queste nuove figure professionali provvedono tanti felici approdi di studenti dell’Academy, diplomatisi a Verona per trovare occupazione immediata dentro studi cinematografici, incubatori di videogame, agenzie di comunicazione, grandi industrie. A parlare a nome di tutti sul palco dell’evento veneziano è stato Riccardo Meneghello, che vanta nel proprio portfolio lavori in film di animazione della Marvel, “major” americana nota a milioni di fans dei superereoi.

La Biennale Cinema 2021 ha segnato il debutto, sfavillante e spettacolare, dei Draghi d’Oro attribuiti dalla Side Academy di Verona ai suoi migliori studenti. E’ stata un’idea baciata da un tale successo che, con l’inizio del nuovo anno accademico, a partire dal prossimo novembre, Side Academy “raddoppia”. Lo fa avviando un campus, all’interno del Golf Club di Peschiera del Garda, anch’esso realizzato per formare e diplomare 3D Artist, come vengono chiamati questi creativi d’eccellenza. Sono tutti giovani destinati a seguire le orme di quanti sono già usciti dall’Academy veronese per trovare posto, in Italia e all’estero, in set cinematografici, aziende produttrici di videogame, studi pubblicitari, aziende di eccellenza globale. Si tratta di processi didattici implementati in modo significativo da progetti che stanno sviluppandosi all’interno della stessa Academy veronese, come il videogame “Juliet Untold”, dedicato in modo inedito al mito scespiriano di Giulietta e Romeo, o il film di animazione “Willy”, ispirato dalla tragica storia di Willy Monteiro, il giovane originario di Capoverde massacrato da un “branco” di bulli alla periferia di Roma.

Il gala dei Draghi d’Oro era inserito nel programma di eventi organizzato in occasione della Biennale Cinema 2021 da Fondazione Ente dello Spettacolo e Rivista del Cinematografo.