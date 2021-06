Sconti su Amazon, dai coupon alle offerte del giorno

(red.) Non c’è bisogno di presentazioni, oggi Amazon è il portale di e – commerce più noto nell’emisfero occidentale. Dopotutto, è la quarta azienda al mondo in termini di valore economico, e ha trasformata Seattle, la sua città “natale”, nel più grande centro industriale statunitense; il 7,5 dei cittadini è dipendente proprio di questa azienda. Un record difficilmente eguagliabile.

Ogni giorno, solo in Italia, Amazon riceve tra i 20 mila e i 40 mila ordini; difficile trovare qualcuno che non abbia mai fatto almeno un acquisto da questo sito. E la corsa verso la diffusione capillare dell’ e – commerce non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi, anzi; tanto vale allora seguire il flusso e diventare consumatori online davvero smart.

Quindi, saranno utili alcuni consigli su come risparmiare su Amazon per i propri acquisti. Un modo, se siete clienti affezionati e abituali, è sottoscrivere l’abbonamento Amazon Prime; permette di risparmiare le spese di spedizioni su migliaia di prodotti. Inoltre dà accesso a servizi aggiuntivi come Prime Video e Prime music. Ma se non volete essere così legati ad Amazon, potete seguire altre strade per acquisti più occasionali.

Coupon e codici sconto Amazon

L’evoluzione dei buoni sconto che una volta si ritagliavano dai giornali, sono i coupon online. E fra questi, potete trovare i codici sconto Amazon . Sono occasioni di risparmio che non richiedono particolari requisiti, se non quelli di esserne a conoscenza e utilizzarli per tempo. Quasi tutti infatti, hanno scadenze abbastanza a termine abbastanza breve; tutto è rapido sul web, anche la scadenza dei coupon.

Gli sconti possono essere in percentuale oppure a cifra. Il metodo di utilizzo dipende dal tipo di codice sconto; alcuni forniscono una sequenza alfa numerica – il codice, appunto, da inserire nell’apposito spazio al momento del pagamento; altri invece mettono in contatto diretto con la pagina che offre lo sconto.

Potete trovare codici sconto Amazon per qualsiasi tipologia di acquisto, altri invece riservati solo a settori specifici, per esempio l’elettronica. Amazon vende anche diverse prodotti con il proprio marchio. Come il noto ebook rider Kindle, o il Firestick che rende qualsiasi televisore una Smart TV.

Risparmiare su Amazon grazie a scontiebuoni.it

Se siete alla ricerca di codici sconto Amazon, visitate il sito scontiebuoni.it. E’ uno dei portali più affidabili in tema di couponing. Intuitivo nell’utilizzo e semplicissimo nella grafica, offre occasioni e offerte su una ampia varietà di prodotti. Il sito è utilizzabile sia da PC che da smartphone, tramite la relativa app. Tutto è immediato: basta cliccare sul banner ben evidenziato, e il coupon si apre direttamente.

Per quanto riguarda Amazon, su scontiebuoni.it troverete diverse opzioni: sconti in percentuale su abbigliamento, elettronica, prodotti di bellezza, oppure su articoli specifici. Ancora, buoni di valore economico per acquisti o ricariche. Per ogni proposta, è messa in risalto chiaramente la data di scadenza.

Offerte del giorno e outlet

Quotidianamente, il sito Amazon mette in offerta un gran numero di prodotti diversi fra loro. Si tratta di promozioni limitate, da cogliere al volo, visitando ogni giorno la pagina relativa.

Lo stesso ragionamento si applica alla sezione outlet. Anzi, qui bisogna essere ancora più veloci, non avendo indicazioni sul periodo in cui l’occasione sarà disponibile.

Beni di consumo acquistati in abbonamento

Ormai da tempo, Amazon vende anche prodotti di uso quotidiano; dai pannolini ai rotoli carta per casa, dalle capsule del caffè ai detergenti per lavatrice. Articoli che si acquistano più volte, abitualmente sempre gli stessi. Avete l’opportunità di sfruttare il servizio “iscriviti e risparmia”, indicando frequenza e quantità dell’invio dell’articolo scelto, ottenendo uno sconto del 5 per cento sul prezzo di vendita.

Ricarica dell’account

Nella sezione relativa al vostro account Amazon, potete gestire il “portafiglio digitale”. E’ una sorta di ricarica del vostro conto online per gli acquisti sul sito; ogni volta che farete un acquisto, l’importo andrà a scalare. Questo concede interessanti offerte; per esempio, ricaricando il portafoglio di 90 euro, avrete un buono sconto di 6 euro, da utilizzare fin dal vostro primo ordine dopo la ricarica.