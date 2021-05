Vodafone Care: l’assicurazione che ti protegge da danni e furti al tuo smartphone

(red.) Secondo le ultime statistiche, sono sempre di più gli italiani che scelgono di assicurare il proprio smartphone, ritenuto ormai un bene di lusso non solo per via del suo effettivo valore ma anche perché indispensabile. Se hai già subito un furto o ti sei trovato a fare i conti con danni ingenti al tuo dispositivo lo sai bene: le spese da affrontare per ripararlo o per sostituirlo non sono certo irrisorie! Ecco perché vale la pena prendere in considerazione la possibilità di stipulare un’assicurazione ad hoc, che consenta di ottenere un risarcimento qualora lo smartphone dovesse danneggiarsi o addirittura essere rubato.

Tra le varie opzioni disponibili al giorno d’oggi, Vodafone Care è la polizza assicurativa più popolare e consigliata perché vantaggiosa a livello di prezzo e personalizzabile in base alle proprie esigenze. Scopriamo come funziona e quali sono i pacchetti messi a disposizione.

Vodafone Care: come funziona la polizza assicurativa per smartphone

Vodafone Care è una polizza assicurativa pensata appositamente per chi desidera proteggere il proprio smartphone e tutelarsi in caso di furto o di danneggiamento accidentale. Non esiste però un’unica soluzione: Vodafone propone varie versioni, proprio per riuscire ad assecondare tutte le esigenze dei propri clienti. Vediamo quelle più interessanti.

Vodafone Care: la copertura di base

Vodafone Care è la copertura di base che ti permette di ottenere la riparazione gratuita o la sostituzione del tuo smartphone qualora dovesse subire dei danni accidentali o entrare in contatto con dei liquidi che ne compromettono il funzionamento. Se non hai paura che il tuo dispositivo venga rubato, questa polizza può rivelarsi una soluzione perfetta per le tue esigenze. La puoi attivare entro 1 anno dall’acquisto del tuo smartphone anche online e ha un prezzo che parte da 3 euro al mese, ma dipende dal modello di dispositivo che intendi assicurare e da altri fattori.

Vodafone Care Plus: la copertura completa

Vodafone Care Plus è ancora più completa rispetto a quella di base, perché è l’assicurazione che ti protegge da danni e furti al tuo dispositivo. Ti permette dunque di stare del tutto tranquillo, specialmente se il tuo smartphone ha un certo valore. Nel caso dovessi subire un furto o un danno irreparabile infatti, ti verrebbe sostituito con un modello identico completamente nuovo. Anche questa polizza si può attivare direttamente online, in tutta comodità e in brevissimo tempo.

Vodafone RED Care e Kasko Smartphone Facile: le polizze incluse nei piani tariffari Vodafone

Vodafone sa quanto sia importante tutelare i propri dispositivi e proprio per questo ha deciso di offrire gratuitamente ai propri clienti delle coperture assicurative ad hoc. Se dunque hai intenzione di acquistare un nuovo smartphone, ti consigliamo di prendere in considerazione i piani tariffari Vodafone perché oltre ad essere convenienti a livello di prezzo ti consentono di avere una polizza per proteggere il tuo dispositivo di ultima generazione. Le opzioni sono diverse, ma la più completa in assoluto è la Kasko Smartphone Facile, gratuita per chi attiva un piano Vodafone Infinito Black Edition. Copre infatti in caso di furto e di danni al dispositivo, anche qualora questi interessassero la fotocamera o lo schermo.