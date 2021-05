Batterie per auto: cosa serve sapere per non restare a piedi

(red.) La batteria è una parte fondamentale dell’auto che serve per l’avviamento e per l’alimentazione delle componenti elettroniche. Una batteria degradata, oltre a poter danneggiare le parti elettroniche con sbalzi di tensione, può farvi ritrovare a piedi in momenti inopportuni, per questo è bene tenere d’occhio il vostro accumulatore di corrente.

Come prendersi cura della batteria della propria auto

Indipendentemente dal tipo di batteria che monta la vostra auto, ci sono alcuni piccoli trucchi che possono aiutare a prolungare la vita della batteria, ad esempio:

– Non lasciare mai una batteria scarica per troppo tempo. Se la batteria è a terra o se non usi l’auto da un po’, premurati di ricaricarla il prima possibile, perché l’inattività riduce la vita delle batterie. Accendi l’auto per dieci o venti minuti per ricaricarla, oppure collegala ad un caricabatterie, sono pratici ed economici.

– Fissa bene la batteria all’alloggio. Le vibrazioni riducono la vita della batteria, quindi accertatevi che non si possa muovere durante la marcia.

– Non rimuovete l’isolante del cofano e dell’alloggio batteria, servono a proteggerla e allungarne la vita.

– Carica al massimo le batterie nuove prima di montarle usando un caricabatterie, questo aiuta la batteria.

Quando sostituire la batteria

Senza l’utilizzo di strumenti, le considerazioni da fare non sono molte. Se l’auto non parte e dopo pochi tentativi di avvio la batteria si scarica, la batteria va sostituita (considera però che se l’auto fosse ferma da tempo potrebbe essere sufficiente ricaricarla).

Se si dispone invece di un voltmetro è possibile eseguire un test quando si vuole. In genere se a motore spento la tensione è più bassa di 12,5V, è consigliabile sostituire la batteria. Se in fase di avviamento invece si dovesse misurare una tensione inferiore agli 11V, questo dato indicherebbe una salute non ottimale dell’accumulatore e quindi sarebbe preferibile la sostituzione.

Come scegliere una nuova batteria per auto

La batteria deve essere compatibile per voltaggio (quasi sempre 12V) e dimensioni dell’alloggio, ma deve anche soddisfare i parametri di capacità e corrente di spunto. Facciamo un esempio: la batteria Bosch S3 ha una capacità di 45Ah, quindi va bene per veicoli che richiedono 45Ah o meno. La corrente di spunto è 400A, va bene per veicoli che richiedono 400A o meno. Il voltaggio è ovviamente 12V. Le dimensioni sono 207mm x175mm x 190mm. Questi dati sono semplicemente da confrontare con la batteria attuale o le indicazioni sul libretto d’uso e manutenzione.