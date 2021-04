Cibo secco per cuccioli, gli errori da non commettere

(red.)L’alimentazione del nostro cane è l’aspetto fondamentale per garantirgli una buona salute ed una crescita forte e sana. I primi mesi di vita del cucciolo molto importanti per quanto riguarda l’aspetto alimentare in quanto il corpo è in fase di crescita.

Per quanto riguarda la quantità e la qualità del cibo da somministrare, soprattutto nei primi mesi di vita, è importante accordarsi con il proprio veterinario di fiducia il quale saprà fornirci le migliori disposizioni.

Generalmente per un’equilibrata alimentazione del proprio cane è preferibile utilizzare cibo secco di ottima qualità, come Acana Puppy Large Breed. E’ un prodotto completo, ricco di proteine e povero di carboidrati per contrastare l’eccessivo aumento di peso, senza rinunciare ad un adeguato apporto energetico, oltre ad essere un alimento adatto a rafforzare le difese immunitarie e a mantenere pelo e pelle in salute. Acana Puppy è l’alimento ideale per i primi vita di mesi del tuo cane, essendo tra i migliori alimenti per cani di grossa taglia, grazie all’utilizzo di sostanze di alta qualità che garantiscono un prodotto appetibile e nutriente, che garantirà un’ottima crescita al tuo amico a quattro zampe.

Una domanda, tante risposte: cosa do da mangiare al cucciolo?

Per la scelta delle crocchette suggeriamo sempre di considerare formule esclusive per età, peso e stile di vita dal momento che il cibo deve favorire lo sviluppo fisico ed il benessere anche mentale. Tra gli ingredienti delle crocchette troverai sempre quelli contenuti in maggiori quantità all’inizio della lista e questo è il miglior indizio che abbiamo. Per capire la qualità di un alimento nella lista ingredienti al primo posto ci devono essere reali proteine e, possibilmente, non grani o cereali, soprattutto se il cane è allergico o sensibile.

Sicuramente ti troverai dinanzi ad una serie di termini e nomi complessi per cui, se non ti ritieni all’altezza della scelta ti suggeriamo sempre di chiedere un consiglio esperto e fidato. La nutrizione è importantissima e se hai scelto le crocchette per risparmiare tempo e nutrire al meglio il tuo cucciolo il tuo vet saprà sicuramente indirizzarti.

Qualche consiglio

Se hai deciso di cambiare alimento e passare ad altro, infine, ti suggeriamo di procedere sempre gradualmente. Abitua il cucciolo ai nuovi sapori e odori mescolando il nuovo cibo con il vecchio per almeno una settimana. Man mano che i giorni passano e che il cane avrà imparato a digerire il nuovo alimento, sarai pronto per la sostituzione. Il tutto, ovviamente, deve avvenire nel rispetto di precise regole per la salute del cane.

Dovrai informarti sulla quantità giornaliera raccomandata per prevenire l’obesità o problemi correlati alla crescita e alla forza di ossa e articolazioni. La ciotola dell’acqua deve essere sempre a portata del cucciolo e, assieme a quella del cibo, deve essere sempre ben pulita. Evita che il cucciolo mangi in situazioni di stress o quando è molto agitato e, dopo mangiato, insegnagli a fare un riposino. Infine non farlo uscire dopo mangiato ma aspetta almeno un’oretta e, magari, portalo a spasso prima della pappa, così si sarà stancato e avrà appetito.