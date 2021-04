Prepararsi alla pensione: come fare e quali documenti presentare

(red.) La pensione è una tappa cruciale nella vita di qualsiasi lavoratore, perché corona gli sforzi professionali profusi e apre a prospettive totalmente nuove. Si tratta però anche di un momento molto delicato che va affrontato nel modo giusto. Per questo è importante arrivarci preparati così da godersi al meglio il passaggio ed evitare di andare incontro ad alcune difficoltà. Un tipico esempio è dato dalla riduzione delle entrate mensili che potrebbe avere un impatto non di poco conto sulle proprie abitudini quotidiane. Vediamo dunque di approfondire questo discorso e di capire nel dettaglio quali sono i documenti da presentare.



Dall’impatto emotivo a quello economico: come essere pronti

La prima cosa da fare è occuparsi delle conseguenze a livello emotivo: smettere di lavorare, così di punto in bianco, potrebbe rappresentare un trauma da non sottovalutare. Chi va in pensione deve infatti iniziare a riprogrammare le proprie giornate, dedicarsi a qualcosa di diverso e capire come sfruttare il tempo libero a disposizione, coltivando per esempio i propri hobby. Avere le giornate vuote può creare diversi problemi, a cominciare dal senso di insoddisfazione e dalla frustrazione, fino ad arrivare alla solitudine. Per evitare di cadere in depressione, è il caso di trovare delle attività che tengano occupati, possibilmente da condividere con altre persone.

Non bisogna ovviamente nemmeno sottovalutare l’aspetto finanziario, perché con la pensione le entrate subiscono nella maggior parte dei casi una diminuzione. Per tutelare il proprio patrimonio, è bene quindi valutare l’opportunità di attivare un piano pensionistico individuale, informandosi per esempio sul funzionamento del fondo pensione con Helvetia Aequa , senza dubbio una delle mosse strategiche più intelligenti da fare prima del pensionamento. Inoltre, si devono imparare a gestire con maggiore attenzione i propri introiti, calcolando con esattezza le spese fisse e le entrate, e cercando di trovare la famosa quadratura del cerchio per non dover modificare troppo il proprio stile di vita. In ogni caso, si consiglia di abituarsi sin da subito al risparmio, perché in questo modo si avrà la possibilità di mettere da parte una somma cospicua di denaro che tornerà molto utile negli anni a venire.



La documentazione necessaria per la pensione

Non bisogna mai sottovalutare nemmeno l’aspetto burocratico e nello specifico bisogna sapere quali sono i documenti necessari per fare la richiesta di pensionamento. Se si è legati a un contratto di lavoro subordinato serve presentare la lettera di dimissioni, necessaria per provare la fine della propria attività lavorativa, che verrà poi controllata direttamente dall’INPS. In secondo luogo, è necessario inviare la certificazione del diritto alla pensione. Naturalmente oggi è altrettanto fondamentale essere in possesso di tutti i dati per accedere ai servizi telematici erogati dall’INPS, dato che anche questo settore di recente è andato incontro alla digitalizzazione dei processi . La domanda di pensionamento dovrà essere infatti compilata e presentata sul portale telematico dell’INPS, allegando anche tutti i documenti richiesti dai vari quadri di appartenenza.

In conclusione, meglio prepararsi in anticipo alla pensione per fare in modo che sia un passaggio piacevole e privo di intoppi.