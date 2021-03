Le compravendite immobiliari sono aumentate del 7%

(red.) Stai pensando di cercare casa a Milano? Allora ci sono buone notizie per te: nonostante il momento difficile che sta passando il Paese infatti, il mercato immobiliare italiano sta risalendo e le stime degli esperti sono molto positive. A Milano, ad esempio, le compravendite immobiliari all’interno del comune hanno visto un aumento del 7% rispetto ai dati dell’anno precedente (il periodo di riferimento è relativo ai dati del 2019).

Se stai cercando casa, clicca prezzi case Milano e valuta attentamente l’andamento del mercato confrontando le varie zone. Milano è una metropoli e cercare casa a Milano è un investimento importante, puoi confrontare prezzi e richieste grazie a una mappa chiara e intuitiva. Un’infusione di positività è proprio quello che ci vuole, e cambiare casa porta sempre con sé svolte importanti. Ecco perché non puoi lasciare niente al caso.

CONCENTRATI SULLE TUE ESIGENZE

La prima cosa è avere le idee chiare. Stai cercando una soluzione in affitto? Oppure stai valutando l’idea di comprare casa? Sarà un semplice investimento oppure diventerà la casa dei tuoi sogni? Rispondere a queste domande si rivelerà importante perché sarà una scelta che coinvolgerà il tuo futuro. Quindi se hai figli, in base alla loro età cambieranno anche le loro esigenze: vanno ancora accompagnati a scuola o sono indipendenti? Il quartiere deve essere ben collegato, guarda se offre tutti i servizi che ti servono: scuole, impianti sportivi, giardini pubblici, ambulatori medici. I bambini crescono, e le esigenze di un adolescente non sono le stesse di quando sono più piccoli.

LA TUA NUOVA CASA ASPETTA SOLO TE

É importante non sprecare tempo prezioso. Quindi potresti fare una prima valutazione grazie alle photogallery e alle schede tecniche presenti per ogni immobile in vendita o in affitto. Metratura, scale, ascensore, spese condominiali, cantina, sono tutte variabili rilevanti che ti consentono di escludere le soluzioni che non fanno al caso tuo. Se stai cercando più spazio, non accontentarti di una cameretta. Non rinunciare al secondo bagno se stai pensando al secondo figlio.

OGNI PASSO E’ UNA SCELTA IMPORTANTE

Ogni passo è fondamentale, ogni scelta ti avvicina all’obiettivo: la casa perfetta! Se hai problemi di deambulazione, non rinunciare all’ascensore. Controlla lo stato delle facciate, il riscaldamento, le condizioni dei pavimenti e dei bagni, e se hai bisogno di chiedere un mutuo, il momento è davvero favorevole per i tassi. Non dimenticare di chiedere al proprietario tutti i certificati di conformità di luce e gas, e non sottovalutare se all’interno dello stabile o dell’appartamento ci sono macchie di umidità, potrebbe rivelarsi un fastidioso problema da dover risolvere a contratto concluso. Meglio arrivare alla decisione con tutto il quadro chiaro sia dei costi che dei benefici, e poi non ti resta che metterti comodo e pensare all’arredamento!