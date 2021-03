Come ottenere il tuo secondo appuntamento – la tua seconda chance per l’amore?

(red.) La parola principale che vogliamo sottolineare è: cura. Se metterai cura nel primo appuntamento, dalla sua preparazione alla conclusione, ottenere un secondo incontro non sarà così difficile. Inoltre, è importante restare vigili e cogliere i segnali.

Quando cerchi un uomo su questo sito ricorda alcune regole che ti aiuteranno a cambiare la situazione nel migliore dei modi e ottenere un secondo appuntamento.

La prima conversazione virtuale determinerà il resto

Diciamo spesso che le chat online sui portali di incontri sono solo un primo contatto, un veicolo per ottenere un appuntamento dal vivo. In realtà, non è proprio così: le chat sono una miniera di informazioni anche non verbali su chi è l’altro, come è solito relazionarsi, cosa ama e cosa odia. Quindi, se in chat si avverte una buona empatia, c’è una grande probabilità che il primo incontro dal vivo non sia un disastro; se è il contrario, invece, probabilmente neppure dal vivo andrà così bene. Insomma, non farti prendere dall’ansia e dalla paranoia ma cerca di giocare bene la prima arma che hai: quella dei messaggi virtuali.

Preparati per il tuo primo appuntamento (scegli il luogo giusto, cosa mangiare, come vestirsi e così via)

Più cura metterai nel primo appuntamento, più probabile è che ne arriverà un secondo. Non è necessario ideare un’attività originale (anche se ci sono mille alternative al classico aperitivo o caffè) ma è importante fare del proprio meglio per rendere questo momento unico. Ancora una volta, la parola giusta è: cura. Scegli cosa indossare in base a ciò che ti sta bene e ti rappresenta, scegli se vuoi cucinare qualcosa e che cosa (anche il cibo comunica idee e stati d’animo) e soprattutto, scegli un luogo che sia contraddistinto dalla bellezza, in qualsiasi senso si voglia intendere questa parola. Vedrai che i tuoi sforzi saranno ripagati!

Come concludere il primo appuntamento: esistono regole base per avere una seconda chance?

Non esistono vere e proprie regole da seguire per ottenere un secondo appuntamento! Tutto si gioca sulla base dell’istinto e, certo, dal comportamento che si è avuto nel corso del primo incontro. Sicuramente ti accorgerai, nel corso dell’appuntamento, se si stanno creando empatia e se le cose stanno procedendo per il meglio. Devi restare vigile, senza lasciarti prendere dall’ansia. Anche se il primo appuntamento finisse con un bacio o con l’amore, non è detto che si tratti dell’inizio di qualcosa.

Non chiedere alla persona se vorrà rivederti alla fine del primo appuntamento. Aspetta di essere tornato/a a casa, o aspetta addirittura il giorno dopo, e poi manda un messaggio amichevole e non troppo diretto. Dalla reazione capirai facilmente se c’è la possibilità di ottenere un secondo appuntamento.

Spesso il primo appuntamento non va come ci si aspettava

A volte, anche quando sulla carta il corteggiamento sembra destinato al successo, oppure la persona conosciuta in chat sembra essere perfetta, le cose non vanno come ci si aspetta. Tanti primi appuntamenti possono rivelarsi un vero e proprio disastro, ma non è detto che sia tutto perduto. A volte le cose vanno male per motivi che non hanno nulla a che fare con il feeling tra voi: magari una persona è confusa, troppo nervosa, oppure ha avuto semplicemente una giornata storta. A meno che nella vostra testa non sia impresso un secco “no”, sarà bene concedere un secondo appuntamento per verificare l’opinione che vi siete fatti del vostro match. Allo stesso tempo non è detto che se quelli goffi siete stati voi non sia l’altra parte a concedervi la possibilità di ritentare.