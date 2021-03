Fratelli d’Italia ricorda il 160° dell’unità

(red.) Gianpaolo Natali, presidente della commissione bilancio nonché consigliere comunale per Fratelli d’Italia e Giommaria Bonazzi di Sannicandro, dirigente provinciale e responsabile del dipartimento cultura di Fratelli d’Italia, hanno voluto ricordare oggi, 17 marzo 2021, il 160esimo dell’unità d’Italia.

“Nel giorno dell’unità d’Italia non potevamo che trovarci qui, davanti al monumento alla Bella Italia, commemorazione ai caduti delle X giornate”, si legge in una nota. “Una statua che rappresenta il sacrificio ed il sangue versato dai bresciani in difesa della propria città, un evento storico fondamentale per arrivare poi alla costituzione del Regno d’Italia. A seguito di quegli accadimenti Brescia venne riconosciuta medaglia d’oro come ‘benemerita del Risorgimento nazionale’. Una città importante allora per l’unità d’Italia ed esempio attuale di coraggio e forza nell’affrontare la pandemia”.

“Oggi più che mai gli italiani devono restare uniti per affrontare e sconfiggere questo grave disastro sanitario, economico e sociale che ha lacerato ed in qualche modo diviso il nostro Paese”, aggiunge Natali. “Ricordare quindi con forza e a gran voce questa giornata significa non dimenticare e rafforzare in ognuno di noi il senso di appartenenza alla nostra starordinaria nazione”.

“In un momento cosi difficile”, conclude Bonazzi, “il nostro sincero interesse è per una reale unità d’intenti che assegni, al partito che rappresentiamo, unico a vera vocazione patriottica, una predisposizione e un ruolo realmente unitario che abbracci le volontà di una generazione che possa rappresentare il presente e soprattutto il futuro”.