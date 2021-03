Regali personalizzati per le donne: qualche idea da provare

(red.) Sono tante le idee a disposizione delle aziende che desiderano distribuire gadget promozionali a un target femminile, magari in occasione di ricorrenze dedicate al gentil sesso come la Festa della Donna o la Festa della Mamma. Per esempio gli occhiali da sole, che possono essere personalizzati con le tecniche di stampa più all’avanguardia. I modelli tra cui scegliere sono parecchi, a seconda che si voglia optare per uno stile moderno o per un look più vintage, e non vanno sottovalutati gli occhiali da sole pieghevoli, che in virtù della loro particolare configurazione hanno il pregio di poter essere riposti con facilità in borsa o in tasca.

Guida alla scelta degli occhiali da sole

Gli occhiali da sole come gadget promozionali per un pubblico femminile permettono, tra l’altro, di osare e di avere un pizzico di audacia nella scelta dei colori: i più appariscenti permettono di attirare l’attenzione nel contesto di un look fuori dal comune che non faccia passare inosservate. È chiaro che molto dipende dallo stile e dai valori dell’azienda, ma anche dalla tipologia di destinatario: se i gadget sono destinati alle clienti è possibile azzardare, mentre se dovranno essere distribuiti a fornitori o dipendenti conviene rimanere su un tono più formale e professionale.

A che cosa servono i regali personalizzati

Qualunque sia il tipo di regalo personalizzato per cui si decide di optare, vale la pena di cogliere l’occasione di dimostrarsi creativi e pieni di fantasia, con un pizzico di originalità che aiuti a differenziarsi dai competitor e, al tempo stesso, a catturare l’attenzione degli altri. Come noto, lo scopo ultimo dei gadget è quello di migliorare la visibilità delle aziende che li distribuiscono, contribuendo a una maggiore riconoscibilità e alla costruzione di una brand reputation più solida.

Gli accessori per la cucina

Anche gli accessori per la cucina meritano di essere presi in considerazione nel novero dei potenziali gadget promozionali, anche per la varietà di soluzioni a disposizione: si spazia dai guanti da forno ai grembiuli da cucina, dai cavatappi ai sottobicchieri, dalle presine alle tovaglie. In comune questi oggetti hanno il fatto di poter essere personalizzati con tecniche e soluzioni differenti, da individuare a seconda delle necessità comunicative che ci si propone di soddisfare. Gli utensili della cucina sono destinati a essere adoperati più o meno tutti i giorni: il che equivale a mettere in mostra un logo quotidianamente.

Come trovare gadget promozionali di qualità

Con Gadget365 qualunque impresa ha la possibilità di trovare gadget promozionali di qualità da fornire a ragazze e donne di tutte le età. Stiamo parlando di un’azienda che vanta una lunga esperienza nel settore, con un team specializzato e pronto a fornire consigli e indicazioni a chiunque debba predisporre una campagna di comunicazione tramite l’oggetto. Dalle tazze alle t-shirt, passando per gadget tecnologici e molti altri capi di abbigliamento, il catalogo di Gadget365 è il punto di riferimento ideale per chi desidera coniugare prezzi vantaggiosi e prodotti di qualità. L’azienda fa parte di Assoprom, associazione che raggruppa tutte le realtà impegnate nella produzione e nella distribuzione di articoli promozionali in Italia.

Le candele personalizzate

Tra le tante categorie di prodotto in cui ci si può imbattere esplorando il catalogo di Gadget365 non mancano le candele personalizzate , declinate in tante versioni differenti: le candele con il coperchio in legno, quelle profumate, quelle presentate all’interno di una lanterna, e così via. Le candele solo prodotti in apparenza semplici ma in realtà molto raffinati e garanzia di eleganza, in grado di riscaldare l’atmosfera – sia in senso letterale che in senso metaforico – in qualunque contesto vengano collocate. Personalizzate con un logo o uno slogan, sono adatte agli spazi al chiuso e agli ambienti all’aperto: insomma, in soggiorno come in giardino, sul balcone come in camera da letto, non c’è niente di più seducente della luce offerta dalla fiamma di una candela per rilassarsi e sentirsi bene. A maggior ragione se si tratta di una candela aromatizzata o profumata.

I prodotti per la cura del corpo

I prodotti di bellezza e per la cura del corpo costituiscono delle idee regalo di assoluto valore, anche perché offrono una notevole libertà di scelta. Come nel caso degli accessori per la cucina, infatti, ci sono un sacco di gadget a cui si può pensare nel settore beauty: le trousse e gli specchietti, per esempio, ma anche gli articoli da bagno e i prodotti per l’igiene della persona, senza dimenticare i set per la manicure, i pettini e le spazzole. Ognuno di questi oggetti può essere personalizzato, e in genere la tecnica di stampa che viene adottata è quella della serigrafia. Non è detto, comunque, che gadget di questo tipo possano essere consegnati e distribuiti solo da centri estetici o aziende del settore: in teoria qualunque impresa vi può fare affidamento, sempre nel contesto di una strategia di marketing ben pianificata e studiata.