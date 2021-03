Attacchi informatici: il governo italiano dovrebbe preoccuparsi maggiormente?

(red.) La tecnologia è diventata una parte fondamentale della vita delle persone. La maggior parte delle attività quotidiane a livello personale, aziendale o governativo coinvolgono un utilizzo più o meno consistente di soluzioni digitali, molte delle quali connesse alla rete, quindi vulnerabili ad attacchi informatici.

Questa vulnerabilità è sempre più evidente se si considera il numero di tentativi di attacco, alcuni dei quali potrebbero avere degli effetti disastrosi nel caso in cui prendano di mira le istituzioni governative. Un esempio è il famoso attacco del 2016 dove sono stati rubati documenti segreti dal Ministero degli Interni e dal Ministero degli Esteri italiano, provocando una certa agitazione tra le istituzioni al fine di identificare gli hacker responsabili.

L’ attacco del 2016 è solo uno dei casi più eclatanti, ma si può dire che ogni giorno si verificano dei tentativi, motivo per cui sia il governo che le persone comuni dovrebbero investire maggiormente sulla sicurezza informatica, argomento sfortunatamente ancora troppo sottovalutato.

Come difendersi da attacchi informatici

Considerati i rischi reali di essere vittime di attacchi informatici, abbiamo deciso di stilare una lista di soluzioni che possono aiutare sia a livello istituzionale che personale, difendendo l’attività eseguita tramite dispositivi digitali collegati alla rete. Ecco alcune soluzioni:

Usare una VPN. Per coloro che sentono per la prima volta questo termine, si tratta dell’abbreviazione di Virtual Private Network, traducibile in italiano come rete virtuale privata. Usare una VPN consente di camuffare la propria navigazione online rendendo criptati i dati tramite l’uso di un protocollo. Inoltre, l’uso di un server esterno permette di ottenere un indirizzo IP diverso da quello fornito dall’ISP in modo da rendere più complicato il rintracciamento della reale provenienza dei dati.

Tenere un antivirus installato e aggiornato. Sempre più persone sottovalutano l’importanza degli antivirus. Anche se è vero che i dispositivi e i sistemi operativi sono diventati più difficili da penetrare, questo non vuol dire che sia impossibile. L’unico modo per difendersi da attacchi malevoli eseguiti con virus, malware o ransomware è quello di avere un antivirus installato e aggiornato. Teniamo a sottolineare quanto sia importante aggiornare regolarmente l’applicazione scelta. Non c’è niente di meglio per i malintenzionati di un software o un’applicazione datata di cui si conoscono le vulnerabilità, fatto che rende l’antivirus installato equivalente a non averne uno.

Navigare online con buonsenso. Si può utilizzare la VPN o l’antivirus più performante ed efficiente al mondo, tuttavia, se l’utente non usa il buonsenso durante la navigazione online, niente può proteggere da attacchi informatici. Molti malintenzionati cercano di ingannare gli utenti realizzando siti o servizi fasulli da cui ottenere dati sensibili deliberatamente inseriti dagli utenti. Questo tipo di attacco viene comunemente chiamato phishing e l’unico modo reale per proteggersi è prestare particolare attenzione alle richieste di dati online, valutando attentamente la legittimità dei siti e servizi che si usano.

Questi sono solo tre metodi per proteggersi, tuttavia sono essenziali, considerato l’aumento degli attacchi informatici in Italia che prendono di mira dal più piccolo degli utenti alla più grande istituzione governativa.