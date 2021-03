Italiani e vacanze post Covid: la riscoperta della natura

(red.) La particolare situazione imposta dalla pandemia di Covid ha influenzato non poco le scelte degli italiani per le vacanze dello scorso anno, e lo stesso ci si aspetta anche per questo 2021. In generale, infatti, i dati parlano di ferie trascorse all’insegna della prudenza, ossia preferendo il contatto con la natura e il distanziamento sociale, come testimonia anche il trend in ascesa delle attività come il trekking e l’hiking. Vediamo quindi più nello specifico come sono andate le vacanze degli italiani nel corso del 2020.



Natura al primo posto: i dati di TCI

Secondo quanto emerge dai risultati dell’Osservatorio Vacanze, studio condotto da Touring Club Italia, la maggior parte degli italiani ha modificato in maniera sostanziale il proprio modo di trascorrere le proprie vacanze. Rispetto al 2019, infatti, sono stati preferiti luoghi con meno affollamento (57%) e anche poco noti ai più (59%); al primo posto nella classifica delle preferenze troviamo il mare, ma è la montagna a registrare l’incremento maggiore rispetto al passato: la percentuale di italiani che l’ha preferita tocca infatti quota 20%, con una variazione del 5% rispetto al 2019. Nonostante le limitazioni ancora in atto, comunque, gli italiani hanno apprezzato la bellezza dei luoghi visitati (dando un punteggio di 9.3 su una scala da 1 a 10) e l’accoglienza da parte dei residenti (8.8).