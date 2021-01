Trend immobiliare 2021: le previsioni per il nuovo anno

(red.) Il nuovo anno è finalmente cominciato, anche se tutto il mondo ci si sta portando dietro l’incubo del Covid – 19, e quindi la cosa migliore per inaugurarlo al meglio è sicuramente quella di dare un deciso segno di cambiamento alle proprie vite. Magari trovandosi una nuova casa! Del resto, il celebre adagio non recita per l’appunto “anno nuovo vita nuova”?

Ma certo che sì ed è quindi proprio per questo motivo che, per fare il miglior affare dell’anno, è meglio affidarsi ad un servizio efficiente e professionale come sa essere solo Wikicasa. Ma di che cosa si tratta esattamente e come può venire in aiuto alle nostre esigenze abitative? Cercheremo di rispondere a questa ed a molte altre domande nelle righe che seguiranno perciò buona lettura!

Wikicasa, al pari della nota enciclopedia libera famosa in tutto il web, è un servizio che permette agli utenti di vedere tutte le soluzioni abitative e le agenzie immobiliari d’Italia, isole e Repubblica di San Marino incluse ovviamente, andando a selezionare la propria casa dei sogni tenendo conto delle esigenze e del budget di ogni utente.

Tutti questi immobili vanno dal monolocale più intimo e contenuto fino agli attici più lussuosi passando anche per i più classici appartamenti, le stupende ville, gli attici più in, i rustici più affascinanti, i palazzi più grandi ed anche i loft e i box più moderni. Tutto questo e molto di più è Wikicasa!

Facciamo dunque un esempio, se voleste andare alla ricerca di case in vendita a Brescia che cosa vi apparirebbe sullo schermo cliccando sul già citato portale?

Prima di tutto un design elegante, semplice ed intuitivo allo stesso tempo vi mostrerebbe come, nella provincia lombarda, potrete trovare attualmente più di 600 tipi di immobili diversi.

Questi sono poi opportunamente divisi tra differenti zone come centro storico, Chiesanuova, Fornaci, Chiusure, Urago Mella, Mompiano, San Rocchino, Porta Venezia, Panoramica, Primo Maggio, Fiumicello, San Polo, Sant’Eufemia, Buffalora, Caionvico, San Bortolomeo, Villaggio Sereno, Folzano, Lamarmora e tante altre ancora.

Oltre a Brescia, su tutto il territorio italiano, con Wikicasa avrete a disposizione ben 14.000 agenzie per un totale di più di 650.000 immobili opportunamente suddivisi nelle tipologie già citate qualche riga fa. Inoltre non va assolutamente dimenticato che, oltre alle classiche opzioni come affitto e vendita di immobili, potrete anche vedere tutti gli annunci relativi a case all’asta o a nuda proprietà.

Tutte queste soluzioni abitative potranno dunque venire filtrate per zona, metri quadrati, numero di locali e bagni, classe erngetica e, naturalmente, prezzo con pochi semplici click.

Gli utenti troveranno dunque tutte queste informazioni unite ad una breve descrizione della casa in questione ed anche a numerose foto per rendere ancora più complete le informazioni a disposizione e guidarli verso il miglior acquisto possibile.

Non perdetevi poi il blog costantemente aggiornato con tutti gli ultimi trend provenienti dal settore immobiliare!

In conclusione va poi detto che Wikicasa è un portale che ha fatto della sicurezza dell’utente uno dei suoi cavalli di battaglia visto che privacy e dati personali sono accuratamente protetti e le ricerche salvate.