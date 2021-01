Fondi pensione, Covip: i provvedimenti per garantire maggiore trasparenza

(red.) Il nuovo anno della previdenza complementare si apre con un aggiornamento del quadro regolamentare che completa il recepimento della direttiva Ue Iorp II. La COVIP ha emanato e diffuso sul proprio sito le “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza” per i fondi pensione, unitamente al Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari. I due provvedimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale

Il documento si occupa della modalità di raccolta delle adesioni alla luce delle novità contenute nelle Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, adottate nella stessa data dopo pubblica consultazione. Il regolamento si applica, dunque, alle diverse forme pensionistiche complementari : fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, piani individuali pensionistici (PIP), fondi pensione preesistenti.

Notevole attenzione è stata dedicata, anche con alcuni elementi innovativi, alle disposizioni sui siti web e sull’utilizzo delle tecnologie informatiche per semplificare e rendere più efficace la gestione dei rapporti con gli aderenti, nonché favorire la diffusione di documenti e informazioni utili. In particolare, sono stati definiti i contenuti dell’area pubblica e dell’area riservata dei siti web e, per la prima volta, sono state date indicazioni sulle modalità di realizzazione di quest’ultima.

In un comunicato diffuso dalla Commissione di vigilanza sui Fondi pensione (COVIP) si legge: “Si tratta di un ulteriore importante tassello sulla strada del completo recepimento nel nostro ordinamento delle disposizioni della Direttiva europea IORP II, nell’ottica del rafforzamento del sistema della previdenza complementare, oltre che sotto il profilo della governance al quale sono state maggiormente indirizzate le iniziative realizzate nei mesi scorsi dalla COVIP, anche per quanto attiene al rapporto con i potenziali aderenti e con gli iscritti”.