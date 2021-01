Coronavirus: Commissione Ue favorevole a piano zone ‘rosso scuro’

(red.) La Commissione europea scoraggia tutti i viaggi “non essenziali” tra i Paesi dell’Unione europea e appoggia la proposta dei capi di Stato e di governo della scorsa settimana di istituire delle zone “rosso scuro” in aggiunta a quelle già presenti (verde, giallo, arancione e rosso) nella mappatura del Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc).

Lo hanno reso noto i commissari Ue per la Giustizia, Didier Reynders, e per gli Affari Interni, Ylva Johansson, in conferenza stampa, come riportato dall’agenzia DiRE. Secondo la Commissione europea, chi rientra nel proprio Stato di residenza dovrebbe fare il test, con l’eccezione dei lavoratori transfrontalieri e di quelli del settore dei trasporti.