Acquistare una casa: il budget a disposizione fa sempre la differenza

(red.) Vuoi comprare casa o uno degli appartamenti in vendita a vicenza e nelle vicinanze? Prima di chiamare le agenzie e visitare gli immobili, devi fermarti e pensare bene alle proposte da fare in fase di trattativa.

Prima ancora di sognare la casa dei sogni e di vedere tutti gli immobili che corrispondono alle caratteristiche desiderate, è fondamentale valutare il budget. Il denaro da destinare alla prima casa può essere calcolato in base a numerosi elementi, che vedremo in questo articolo.

Appartamenti in vendita Brescia: come calcolare il budget d’investimento

Generalmente, le categorie di persone che acquistano un immobile si suddividono in due tipologie: chi acquista senza mutuo e chi acquista effettuando un mutuo. Può sembrare strano, ma sono ancora tante le persone che acquistano una casa senza effettuare un mutuo in Italia.

Per chi acquista uno degli appartamenti in vendita a Brescia e nelle vicinanze , senza usufruire di un finanziamento bancario, l’investimento è pari al denaro che ha a disposizione.

Bisogna prestare attenzione, però, perché è necessario considerare delle spese connesse all’acquisto della casa.

Ci sono spese che si aggirano tra il 10 e il 15% al prezzo d’acquisto della casa, da introdurre nel budget disponibile. Il discorso cambia se si vuole effettuare un finanziamento. Per questo motivo, prima di stabilire un budget è consigliato aggiungere le spese aggiuntive e almeno il 5% in più per i costi burocratici.

Acquisto della casa con mutuo: calcolo del budget

Se si vuole usufruire di una banca per acquistare una casa è possibile chiedere direttamente all’istituto la somma che possono erogare. Oppure, è possibile richiedere un colloquio con un mediatore creditizio indipendente, un professionista che lavora con diversi istituti di credito e fornisce una grande varietà di prodotti accessibili.

Dopo aver ricevuto tutte le informazioni utili per il mutuo, come il tasso di interesse e l’importo, è possibile stimare l’investimento per l’acquisto di una casa. I parametri presi in considerazione dalle banche per stabilire il budget per l’acquisto di appartamenti in vendita a Brescia sono:

Il reddito : tutte le banche vogliono conoscere il reddito della persona che si intesta il mutuo perché devono calcolare una rata che possa essere pagata mensilmente. Il rapporto rata/reddito è del 30% circa, ovvero ⅓ del reddito.

: tutte le banche vogliono conoscere il reddito della persona che si intesta il mutuo perché devono calcolare una rata che possa essere pagata mensilmente. Il rapporto rata/reddito è del 30% circa, ovvero ⅓ del reddito. Persone a carico : un padre di famiglia che ha figli e coniuge che non lavorano e non percepiscono reddito, è soggetto ad una riduzione della rata da pagare e dell’importo del mutuo.

: un padre di famiglia che ha figli e coniuge che non lavorano e non percepiscono reddito, è soggetto ad una riduzione della rata da pagare e dell’importo del mutuo. Altri finanziamenti attivi : rappresentano l’elemento principale che riduce la rata massima da pagare.

: rappresentano l’elemento principale che riduce la rata massima da pagare. Stato di cattivo pagatore : quando una persona è iscritta nell’elenco dei cattivi pagatori, una banca dati che tutte le banche e finanziarie controllano durante la stipula di un contratto di finanziamento, il rischio di assistere al rifiuto del mutuo è molto alto. Lo stato di cattivo pagatore pregiudica tutte le possibilità di realizzare un mutuo o un finanziamento.

: quando una persona è iscritta nell’elenco dei cattivi pagatori, una banca dati che tutte le banche e finanziarie controllano durante la stipula di un contratto di finanziamento, il rischio di assistere al rifiuto del mutuo è molto alto. Lo stato di cattivo pagatore pregiudica tutte le possibilità di realizzare un mutuo o un finanziamento. Valore dell’immobile da acquistare: l’istituto di credito effettua una perizia sull’immobile che si intende acquistare, se il valore aumenta la banca è disposta a dare più credito, in base ai requisiti appena descritti.

Ogni banca valuta i requisiti di un individuo in maniera differente e in base alle offerte che hanno attive in quel determinato momento, ma l’elenco degli elementi appena riportati rappresentano i requisiti comuni richiesti da tutti gli istituti di credito.