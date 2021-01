Consigli sugli investimenti nel 2021: digitale e risorse rinnovabili su tutti

(red.) Nel mondo del trading e degli investimenti le informazioni sono un bene prezioso ed insostituibile. Il 2020 ha fatto registrare una grande crescita dei colossi digitali e delle aziende che si muovono verso le risorse rinnovabili. Cerchiamo di fare il punto della situazione per riuscire a prevedere quali saranno le azioni più proficue del 2021.

Amazon, Netflix e l’intrattenimento online

Come detto dati ed informazioni sono alla base di un buon investitore, sia che questi sia un esperto, sia che si tratti semplicemente di un appassionato e decida di aprire un account di prova come permettono di fare diverse piattaforme di trading. Con FBS conto demo , ad esempio si può aprire un conto senza l’obbligo di un deposito e con un’esecuzione di mercato da 0,3 secondi. Ma facciamo un passo avanti, e vediamo in che tipo di azioni si potrebbe investire per il 2021. Basandoci su dati reali relativi all’anno appena trascorso, vediamo che in Italia il numero di dispositivi mobili ha superato in numero quelli della popolazione totale al 31 dicembre 2019: 80 milioni di dispositivi, contro 59 milioni di abitanti. Tale presupposto ci fa capire che il mondo del digitale è il settore maggiormente in crescita; in questo ambito a dominare il mercato c’è sicuramente Netflix, che nel 2020 ha fatto registrare un aumento delle proprie azioni del 70% e una crescita nei primi mesi del 2020 di oltre 26 milioni di abbonati. Jim Cramer, inserisce appunto il colosso dell’intrattenimento digitale fra i magnifici sette anche nel 2021, in cui pone anche Amazon Web Services , il servizio di cloud computing del colosso di Jeff Bezos.

Le energie rinnovabili: altro trend vincente secondo gli esperti

Innanzitutto è importante contestualizzare il momento storico e sociale nel quale ci troviamo. Tutti i governi mondiali si sono definitivamente resi conto che le energie rinnovabili non sono solo un termine con cui fare propaganda e procurarsi voti durante le campagne elettorali, bensì fonte di guadagno, di miglioramento della qualità della vita e, sul lungo termine, possono rappresentare una minore spesa a livello di sanità pubblica. Inoltre il mondo intero, senza distinzioni di economie, lingue e culture ha bisogno di energie rinnovabili per sostituire le fonti a base di carbone e petrolio, in esaurimento. Si sente spesso parlare di energia green ed è difatti uno dei trend che saranno maggiormente in crescita nel 2021. Per ciò che concerne il panorama USA, una delle aziende più floride e con un margine di crescita elevato è NextEra Energy , che rappresenta un colosso nella produzione di energia solare a livello planetario. Tale società ha visto quintuplicare il proprio valore azionario negli ultimi 10 anni e ha un ricavo annuo di oltre 15 miliardi di dollari. In Italia invece, ENI, dopo una crisi iniziale legata al petrolio che ha fatto registrare il minimo storico di 6,26 euro ad azione, sta vedendo ora un netto rialzo da giugno: occasione questa per comprare ad un prezzo vantaggioso.

Senza ombra di dubbio i due settori in cui investire maggiormente per il 2021 secondo gli esperti sono digitale, in particolare intrattenimento, e energie rinnovabili, e soprattutto le aziende che sono esperte nella conversione da fonti basate su carbone, fossili e petrolio a quelle green.