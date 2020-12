Mercato immobiliare: 2020 l’anno giusto per scegliere la casa nuova

(red.) In una situazione economica particolare, causata soprattutto dalla diffusione di una pandemia a livello mondiale, molti ritengono che questo non sia l’anno più adatto a scegliere una nuova casa. E invece proprio quest’anno, o l’inizio del prossimo, sono ideali per chi desidera cambiare casa, spostarsi in un nuovo quartiere, valutare di investire in ambito immobiliare. Le opportunità disponibili sono molte, in più le agevolazioni e i bonus disponibili in questo settore rendono ancora più interessanti le offerte.



Come si sceglie una nuova casa

Rivolgersi a un’agenzia

L’aiuto da parte di un professionista

Che si decida di scegliere una nuova casa in cui vivere o di cercarne una per investimento, l’idea migliore è sempre quella di rivolgersi ai professionisti del settore. Le agenzie immobiliari sono infatti in grado di offrire tutta l’esperienza necessaria per ogni singola esigenza, perché scegliere una casa non è così semplice quanto può sembrare, soprattutto per il fatto che spesso questo tipo di evenienza si affronta poche volte nel corso di una vita. L’agente immobiliare può quindi essere un aiuto prezioso, che permette di focalizzarsi al meglio sulle caratteristiche da ricercare in un’abitazione, che vanno dalla posizione all’interno del tessuto urbanistico, per arrivare sino alla disponibilità di un garage o di un giardino. Oltre a questo sono le agenzie ad avere a disposizione il maggior numero di annunci, cosa che permette a chi cerca casa di visionare parecchi immobili tra cui scegliere.



Cosa preferiscono gli italiani

I cambiamenti dovuti al coronavirus

Predilezione per spazi ampi e giardino

Nel corso dell’ultimo anno l’intero pianeta è stato coinvolto in una pandemia, causata da un virus di rapida diffusione. Gli esperti del settore ci stanno anche avvisando del fatto che tale realtà difficilmente ci lascerà in futuro. Durante il lock down molti italiani, ma è avvenuto anche in altri Paesi, si sono resi conto che avere più spazio in casa, con magari anche un angolo all’aria aperta, è molto più importante oggi, indipendentemente da dove si vive. Coloro che sono alla ricerca di una nuova casa prediligono quindi appartamenti con almeno una camera aggiuntiva, o una zona giorno particolarmente ampia. I quartieri periferici, o i piccoli comuni nell’hinterland delle città, sono oggi ancora più allettanti rispetto a ieri. Chiaramente poi ognuno ha le proprie esigenze, quindi questa tendenza non è generalizzabile a chiunque.



I bonus casa

Scegliere la prima casa

Le agevolazioni disponibili