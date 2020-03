Le imprese scrivono a Conte: inserisca Brescia nel Dl Cura Italia

Egregio Signor Presidente del Consiglio dei Ministri,

Le rappresento, in qualità di Presidente della Camera di Commercio di Brescia ed a nome di tutti i Presidenti delle Associazioni imprenditoriali di Categoria bresciane, che con me hanno condiviso questo appello, una grave circostanza, scaturente dalla previsione normativa prevista nel DL 18/2020 “Cura Italia” che, all’art. 62, comma 3, dispone la sospensione dei termini al 31 maggio prossimo per le imprese e lavoratori autonomi, senza limite di volume d’affari, delle sole provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

La provincia di Brescia è esclusa, sulla base del criterio che computa il numero di casi totali Covid-19 ogni 100 mila abitanti registrati al 14 marzo scorso.

Seppur si possa comprendere l’adozione di un simile criterio, riteniamo altresì che sarebbe stato opportuno aggiornarlo con riferimento alla data di pubblicazione del Decreto Legge, avvenuta il 17 marzo: la situazione della diffusione dei virus, infanti, è tragicamente in evoluzione e, come Ella ben sa, Brescia e tutta la sua provincia sta vivendo un trend drammatico, che sta accentuando la paralisi del proprio sistema economico ed imprenditoriale.

Brescia, in questi giorni, si contende il drammatico primato di diffusione del virus e di decessi con Bergamo. A questo si aggiunga che molte imprese, laddove possibile, hanno chiuso le proprie attività proprio al fine di diminuire i contagi.

Ci appelliamo a Lei perché intervenga con urgenza e ricomprenda l’area bresciana tra quelle che possono beneficiare della sospensione fino a fine maggio, considerando il costante trend di crescita del contagio (260 ogni 100.000 abitanti al 17 marzo – ore 17.00) e la gravosità degli impegni previsti per i prossimi mesi.

Brescia ha da sempre dato il proprio contributo convinto al Paese in termini di occupazione, sviluppo economico-sociale, di prodotto interno lordo e non si è mai tirata indietro.

Riteniamo che questo gesto sarebbe di estrema importanza e un segno di attenzione che Ella, in quanto massimo rappresentante del Governo della Repubblica Italiana, rivolgerebbe a tutta la nostra comunità, oggi impegnata a combattere una guerra senza confini, dove il nemico non si vede ed è difficile da sconfiggere.

Confidiamo nella Suo senso di responsabilità e nella sua sensibilità personale.

Lettera firmata dal Presidente della Camera di Commercio di Brescia e dai Presidenti delle Associazioni di categoria bresciane