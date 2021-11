Università, due bresciane sul podio del Premio Gemelli

(red.) Ci sono anche due bresciane sul podio della 61esima edizione ha Premio “Agostino Gemelli”. Il riconoscimento istituito nel 1960 in memoria di Padre Agostino Gemelli, fondatore dell’Università Cattolica, anno dopo anno continua a valorizzare il merito e l’impegno dei migliori laureati di ogni Facoltà.

Si tratta di Francesca Abbiati, laureatasi in Matematica con 110/110 e lode il 6 luglio 2020 con il prof. Franchi, con una tesi dal titolo “Groups Representations and Association Schemes: Computational Aspects” presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali con sede a Brescia e di Chiara Battaglia, laureatasi con 110/110 e lode il 18 dicembre 2020 con il prof. Corradi, con una tesi dal titolo “Progettare e riprogettare il territorio: tra passato, presente e futuro” (Laurea in Progettazione Pedagogica e Formazione delle Risorse Umane) presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Brescia.

La premiazione si è tenuta martedì 23 novembre, alle 18, nell’Aula Magna della sede milanese. All’evento, tornato in presenza con la partecipazione dei famigliari, hanno preso parte Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica, e Antonella Sciarrone Alibrandi, presidente Alumni.

I 13 vincitori, provenienti dalle quattro sedi dell’Ateneo, hanno ricevuto una medaglia d’argento nominale ed entreranno a far parte a pieno titolo di Alumni Cattolica – Associazione Necchi e anche della community degli Alumni Premium della Cattolica, potendo così giovarsi di una serie di agevolazioni e opportunità di crescita che l’Ateneo sta progettando per i suoi laureati (l’iniziativa si inserisce nel Progetto Alumni UCSC http://alumni.unicatt.it).