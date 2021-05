Scuola Materna Borghese, restyling interno e già a budget lo spazio nido

(red.) Dopo alcune indagini effettuate a causa del rilevamento di perdite e rotture che hanno portato alla luce la compromissione di una parte importante della rete idro-termo-sanitaria della Scuola Materna A. M. Borghese, l’Amministrazione comunale di San Felice del Benaco ha effettuato, nell’ultimo semestre 2020, non solo un intervento di adeguamento igienico sanitario degli impianti stessi, ma un’ottimizzazione e riorganizzazione degli spazi interni della struttura. Questo intervento andrà inoltre a scongiurare fenomeni di alterazione delle analisi campioni di acqua, effettuate come da prassi consolidata.

La progettazione e la realizzazione dell’intervento è stata pertanto indirizzata al ripristino della funzionalità degli impianti, e allo stesso tempo, una riorganizzazione dei servizi e degli spazi interni.

E’ stato infatti creato anche uno spazio cucina, già funzionante, che garantisce la preparazione dei pasti direttamente in loco, con l’offerta di mensa con cuoco interno, con una scelta di alimenti biologici e a filiera corta.

L’investimento dell’Amministrazione (pari a circa 180.000 Euro), è stato importante quanto il compimento dell’intera opera, in un’ottica di crescita futura della Scuola Materna.

L’azione economica, anche come contributo comunale che ricadrà in agevolazioni per le famiglie residenti, si è resa fondamentale per il proseguimento dell’attività dattico-pedagogiche, anche in virtù dei nuovi servizi che si son resi necessari per affrontare la complessa situazione legata all’emergenza sanitaria, come la fornitura di teli nanna e bavaglie settimanalmente lavati e sanificati a cura della scuola, sanificazioni ambientali tutte le settimane. Servizi che si vanno ad aggiungere all’offerta formativa implementata dai laboratori di lingua inglese e i corsi per genitori, insieme all’indispensabile offerta di adesione all’ingresso anticipato e uscita posticipato, rispetto all’orario scolastico. Solo per l’anno scolastico in corso il contributo annuo pro-capite è passato da 1.249,00 a 1.730,00 Euro.

Per gli anni futuri i contributi saranno erogati alla Scuola, in base alle fasce di reddito in funzione del documento ISEE, che permetterà quindi una più equa redistribuzione delle risorse messe a disposizione dall’Amministrazione. Questo impegno economico potrà quindi permettere una revisione, anche al ribasso, delle rette che sono di fatto competenza della Scuola materna.

Nel bilancio per l’anno 2021 è stato previsto inoltre, un eventuale nuovo intervento da valutare con il Consiglio Direttivo della Scuola, da finanziarsi con contributi pubblici pari a 150.000 Euro, in virtù della volontà di allestire di una porzione di scuola materna ad asilo nido. “Investire per una scuola sicura, efficiente e all’avanguardia”, ha commentato Sandra Tarmanini, Assessore alla Pubblica Istruzione, “significa puntare sulle nuove generazioni e il futuro di una intera Comunità, non solo sanfeliciana”.