Scuola a distanza, donati 500 dispositivi a ragazzi di Brescia

(red.) Il comune di Brescia prosegue nella consegna ai ragazzi sprovvisti, di alcuni dispositivi per poter partecipare alla didattica a distanza. Fino ad ora, spiega una nota della Loggia, si è provveduto a valutare tutti gli elenchi pervenuti dalle scuole, e a predisporre e consegnare direttamente presso le abitazioni, grazie agli operatori della protezione civile, un totale di 500 dispositivi.

Dei 500 dispositivi che i ragazzi stanno già utilizzando 450 sono stati acquistati direttamente dal Comune mentre gli altri sono stati gentilmente donati da Centrale del Latte (20 minibook) e da Italmark (30 tablet).

I dispositivi donati sono stati predisposti dal Settore Informatica del Comune e distribuiti con le stesse modalità e attingendo dalle liste d’attesa predisposte.

È intenzione di permettere a tutti i ragazzi che ancora non sono in grado di connettersi con la scuola di poterlo fare, e per questo si sono trovate altre realtà disposte a donare altri dispositivi: sono LegaCoop, Croce Rossa, SOSteniamoBrescia.