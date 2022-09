Brescia, internet superveloce nelle scuole lombarde: Intred vince il bando

Brescia. Siglato l’Accordo quadro per l’avvio dei lavori per il «Bando Scuole 2»: Intred, operatore di telecomunicazioni con sede a Brescia, si è aggiudicata il Lotto 2, che riguarda la Lombardia e prevede la fornitura di servizi di connettività Internet a banda ultralarga a 1Gbits, per oltre 1.200 sedi scolastiche del territorio lombardo non incluse nel precedente bando.

La firma dell’accordo è avvenuta alla presenza del ministro per l’Innovazione tecnologica, Vittorio Colao, dell’amministratore delegato di Infratel Italia spa, Marco Bellezza e di Daniele Peli, presidente e amministratore delegato di Intred.

L’accordo, dal valore di oltre 19 milioni e della durata di 6 anni, si inserisce nel Pnrr e porterà la connessione internet nelle scuole lombarde.

Alla conclusione di questo progetto, gli istituti scolastici connessi saranno più di 5.200 mentre quelli ad oggi attivate sono oltre 2.000, pari a circa il 50% di quelle previste dal Bando Scuole 1.