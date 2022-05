Al Brixia Forum torna FusaExpo: innovazione, design e servizi per l’arredo ufficio

Brescia. Dopo il successo riscontrato con la prima edizione 2021, torna a Brixia Forum di via Caprera 5 FusaExpo, la manifestazione dedicata alle innovazioni, al design e a tutti i servizi per arredo ufficio e ambienti da lavoro.

Organizzato da Area Fiera, è il primo evento B2B concepito come l’opportunità reale di incontrare in un unico luogo le migliori professionalità e le eccellenze provenienti da tutto il territorio italiano. Forniture per uffici e ambienti di lavoro, innovazioni in ambito tecnologico ed informatico, servizi fondamentali per l’impresa e soluzioni all’avanguardia di marketing: tutto questo è FUSA Expo.

“Sarà un’edizione importante” dice Mauro Grandi, direttore di Area Fiera “FusaExpo è un evento imperdibile per scoprire l’innovazione dell’industria dedicata all’ambiente ufficio. Noi siamo pronti ad accogliere, il prossimo ottobre, tutti gli operatori italiani ed internazionali, dopo questi anni difficili”.

L’edizione 2022 porta con sé una rimodulazione della planimetria della fiera, con un ampliamento delle superfici espositive e due novità importanti per i visitatori: oltre al parcheggio gratuito, FusaExpo 2022 si svolgerà il 13, 14, 15 ottobre 2022, nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato.

Sei le aree tematiche: Arredamento e design per l’ufficio e per attività commerciali, soluzioni strutturali e sicurezza, informatica e tecnologie, consulenza e formazione, marketing e comunicazione, gestione e servizi. 300 espositori e 80 eventi in programma nei 3 giorni di fiera suddivisi tra corsi di formazione, seminari, dimostrazioni.

Ogni settore merceologico si è ampliato rispetto alla prima edizione 2021: Arredamento e design per l’ufficio hanno avuto un incremento del +37% in termini di mq, insieme alle Soluzioni Strutturali e alla Sicurezza. Grandissimo aumento di area espositiva per le aree dedicate a Consulenza e Formazione e all’Informatica e Tecnologie, con una crescita rispettivamente del +67% e del +43%. Segnale di grande ottimismo.

Ispirazione, concretezza e utilità pratica saranno le keywords del 2022. Cyber security e impatto ambientale sono diventati cruciali e FUSA Expo è il luogo dove risparmiare tempo, entrando in contatto, in poche ore e in poco spazio, con decine di potenziali partner e clienti.

Inoltre, come già accaduto nel 2021, a margine dell’area espositiva si svilupperà un calendario ricchissimo di incontri, workshop, eventi formativi tutti in presenza. Sarà possibile entrare in relazione diretta con specialisti ed esperti per acquisire gratuitamente nuove competenze da applicare nell’ottimizzazione del proprio business. Appuntamento dunque il 13, 14, 15 ottobre 2022 alla Fiera di Brescia.

Date: da giovedì 13 a sabato 15 ottobre 2022: Orari: giovedì e venerdì 10:00-19:30; sabato 10:00-18:00. Ingresso: gratuito previa registrazione (fiera dedicata solo ai possessori di Partita iva), parcheggio: gratuito.