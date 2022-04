Innovazione, da Lonato “Manduco” finalista all’Innovation Festival Bcc

Lonato. Le nuove idee per l’innovazione passano anche da Brescia. Prosegue infatti l’Innovation Festival BCC, il progetto del Gruppo lanciato a ottobre 2021, con l’ausilio del partner di consulenza strategico Knowledge Institute, e finalizzato a individuare e supportare le migliori idee imprenditoriali nel campo dell’innovation technology, per facilitarne un percorso di crescita e posizionamento sul mercato.

Il Comitato Tecnico Scientifico del progetto, composto da 22 figure apicali del mondo finance, legal e universitario e della consulenza strategica, ha raccolto le numerose iniziative individuate sul territorio grazie al contributo delle BCC del Gruppo, e ha selezionato 20 “Champions”, che arrivano da 7 regioni – con 15 BCC coinvolte – e che parteciperanno alla fase successiva verso il Festival Day.Tra questi, un champion è stato promosso da BCC Garda.

Il Festival Day, che si terrà tra giugno e luglio, sarà l’epilogo della prima fase del progetto, dove verranno selezionate le 3 proposte che riceveranno, grazie al contributo di 12 tra sponsor e partner dell’iniziativa, un percorso di incubazione – di 3 mesi e del valore di circa 30mila euro – per lo sviluppo della loro idea imprenditoriale.

Quattro sono stati gli ambiti contemplati nell’iniziativa: digital media ed e-commerce, agritech & foodtech, fintech & insurtech, manufacturing 4.0.In particolare, nella provincia di Brescia e con il contributo della BCC, è stata valorizzata una proposta nell’ambito del digital media ed e-commerce.

Si chiama Manduco, ed è il progetto originario di Lonato del Garda. Manduco è la proposta di un’app e di una piattaforma gestionale web che toccano le corde della sostenibilità, perché rivolte ai produttori e venditori di beni deperibili che vogliono anzitutto ridurre gli sprechi e, insieme, offrire i prodotti a prezzi vantaggiosi in vista della data di scadenza (per beni deperibili si intende non solo cibo, ma anche piante, fiori e parafarmaci). Grazie a questa soluzione, il consumatore potrà recarsi al punto vendita più vicino e che avrà attivato il servizio per ritirare la merce e approfittare dei relativi vantaggi economici.

Andrea Coppini, Responsabile Divisione Digital Innovation & Multichannel di Iccrea Banca, ha commentato: “In un contesto di continua evoluzione, dove le nuove forme di innovazione lanciano crescenti opportunità per lo sviluppo locale, oggi il Gruppo BCC Iccrea vuole cogliere l’occasione di favorire nuove proposte e idee concrete che, domani, potranno essere lanciate sul mercato e sostenere l’economia reale. Come Banche di Credito Cooperativo guardiamo alle nostre comunità di riferimento rinnovando i paradigmi che ci contraddistinguono, e intercettando percorsi che uniscono il progresso alla relazione quotidiana con il territorio”.