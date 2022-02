Massardi (Lega): “Lombardia traino nello sviluppo di start up e Pmi innovative”

(red.) Secondo la relazione annuale del Ministero dello sviluppo economico le start up e le Pmi innovative sono in crescita del 17% in Italia con la Lombardia traino dell’intero settore. Nel 2021 le start up iscritte a registro hanno raggiunto quota 13.999 unità mentre la platea delle Pmi è aumentata superando le 2.000 unità. Un risultato incoraggiante per l’economia e lo sviluppo soprattutto in Lombardia dopo due anni di crisi dovuti alla pandemia.

“La geografia degli innovatori resta concentrata al Nord e in particolare in Regione Lombardia con il 27,1% del totale”, commenta il consigliere regionale della Lega Floriano Massardi, “più di un terzo delle imprese ruota attorno al settore dei software e della consulenza informatica. A livello nazionale sono appena stati definiti tre decreti dal Mise, guidato da Giancarlo Giorgetti, per attivare 2,5 miliardi di interventi, di cui 550 milioni su risorse del Pnrr con l’obiettivo di stimolare il potenziale di innovazione che start up e Pmi possono generare nei più diversi settori”.

“Regione Lombardia”, ricorda Massardi, “collabora già attivamente in diversi progetti di partnership pubblico-privato quali il Mind, ovvero Milano Innovation District, e SkyDeck, l’acceleratore di Berkeley, sorto sull’ex area Expo 2015 con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle start up e Pmi innovative e far crescere l’economia delle Regione. La Lombardia è già pronta per questa importante sfida e opportunità che darà lavoro a migliaia di ricercatori sviluppando, allo stesso tempo, un indotto che coinvolgerà l’intero territorio lombardo”.