I pavimenti tessili di Montecolino ospiti speciali a Circonomia 2021

(red.) L’azienda bresciana Montecolino Spa ha partecipato, nella giornata di oggi, a Circonomia 2021, il Festival dell’Economia Circolare e delle Energie dei Territori di Alba, giunto alla sua sesta edizione. Nico Fontana – amministratore delegato dell’impresa di Provaglio d’Iseo, impegnata nella produzione di pavimenti tessili – è intervenuto all’interno della sessione pomeridiana di lavori, intitolata “Il nuovo lessico dell’economia circolare”.

Nel corso dell’incontro, Montecolino ha avuto l’occasione di raccontare l’esperienza di economia circolare portata all’interno delle fiere. In particolare, attraverso una riprogettazione dei pavimenti iniziata dal 2017, Montecolino ha deciso di sfruttare l’esperienza maturata in 15 anni di recupero degli scarti interni e di applicare il sistema di recupero alla moquette post consumo, dando vita al progetto “Recycling carpet”.

“Abbiamo sviluppato un sistema di gestione della moquette per l’industria fieristica che prevede la trasformazione della stessa in una nuova materia prima dopo il suo utilizzo – ha spiegato Nico Fontana durante l’incontro –. In questo modo potremo dare il nostro contributo allo stop alle discariche per un futuro sostenibile nel settore fieristico, seguendo il concetto dell’Economia circolare come definita dalla Fondazione Ellen MacArthur.”