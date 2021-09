Cybersecurity; il fondo Cysero investe nella startup 4Securitas

(red.) Nei giorni scorsi, il fondo Cysero, gestito da AVM Gestioni SGR S.p.a., Gestore EuVECA e società di gestione del risparmio, e promosso congiuntamente con Kilometro Rosso, parco scientifico e tecnologico di Bergamo, ha deliberato un finanziamento di “round A” a favore di 4Securitas, startup innovativa che sviluppa soluzioni all’avanguardia nell’ambito della cybersecurity.

L’investimento è il primo compiuto da Cysero, fondo di Venture Capital nato con l’obbiettivo di investire in startup e PMI innovative per sviluppare un vero polo italiano della robotica umanoide e della cybersecurity. Costituito ad ottobre 2020 per iniziativa di Alberto Bombassei (Presidente Kilometro Rosso) e di Giovanna Dossena (AVM) con l’adesione di famiglie di imprenditori Radici, Persico, Fassi, Cogliati, Pasini e Borromeo, Cysero è operativo dal 30 marzo 2021.

Grazie a questo investimento, 4Securitas, fondata a Dublino nel 2017 dal CEO – l’italiano Stefan Umit Uygur – e dal CAO Donal Kerr con l’obiettivo di creare ACSIA (Automated Cyber Security Intelligence Application), aprirà la propria sede in Italia presso il parco scientifico del Kilometro Rosso di Bergamo e continuerà a investire nella Ricerca&Sviluppo dell’ innovativo prodotto di cybersecurity, progettato a partire da un sistema data-centric di rilevamento e di risposta degli endpoint per aiutare a proteggere da molteplici tipi di attacchi le infrastrutture tecnologiche in cui sono archiviati i dati critici delle aziende.

“Questo investimento rappresenta per noi un grande traguardo, perché ci permette di tornare a investire in Italia e di continuare a sviluppare il nostro prodotto. Vogliamo essere protagonisti di un nuovo modello di sviluppo della tecnologia, basato sulla condivisione della conoscenza, su tecnologie open source e sulla valorizzazione del team, per creare una cybersecurity democratica e accessibile sia alla grande che alla piccola e media impresa” ha dichiarato Stefan Umit Uygur, CEO e Co-Founder di 4Securitas. “Il nostro obiettivo è quello di raddoppiare l’organico in Italia durante il prossimo anno e di guidare l’innovazione del Paese in ambito di cybersecurity”.

“Il fondo Cysero è nato esattamente per finanziare progetti di questo tipo: startup tecnologiche coraggiose e innovative in grado di sviluppare sul territorio italiano case history di successo nell’ambito della robotica e della cybersecurity” sottolinea Giovanna Dossena – CEO & Presidente di AVM Gestioni SGR. “Questo primo investimento in 4Securitas mette un tassello importante per la crescita e lo sviluppo di una realtà potenzialmente in grado di raggiungere traguardi importanti nei prossimi anni”.

“La cybersecurity è prepotentemente diventata una delle priorità delle imprese in ogni settore. 4Securitas ha messo a punto una soluzione adatta sia alle grandi aziende che alle PMI, che spesso faticano a mettersi al passo con le ultime tecnologie.” Aggiunge Salvatore Majorana – Direttore del Parco Scientifico del Kilometro Rosso. “Con il Fondo Cysero saremo in grado di accelerare la trasformazione delle imprese e la qualità del lavoro delle persone, cogliendo le migliori opportunità nel campo della robotica e della cybersecurity.”

AVM Gestioni SGR

Nel 1995 Giovanna Dossena e Claude Breuil animano il gruppo AVM, operatore di Private Equity e Venture capital. Il team di investimento è oggi composto da 10 professionisti e specializzato in Private Equity per lo sviluppo delle PMI italiane, con l’obiettivo di accrescerne il valore e coglierne il potenziale di crescita.

AVM Gestioni SGR dal 2016 si rivolge ad una clientela istituzionale, ad investitori abituali specializzati ed individui idonei ad investire nel settore del venture capital, investendo in aziende che favoriscono la generazione di valore e la sostenibilità. Il target principale di investimenti di AVM sono aziende italiane operante nei settori del Life Essentials (Food&Beverage, Health&Beauty, Domotica), della robotica e dell’impact finance. Le aziende target vengono selezionate nella logica di generare valore attraverso aggregazioni nell’ottica di una strategia di medio-lungo periodo.

CEO e Presidente di AVM Gestioni è Giovanna Dossena.

Kilometro Rosso

Kilometro Rosso è uno dei principali distretti europei dell’innovazione, un campus che oggi è sede di 70 Resident Partner –aziende, laboratori e centri di ricerca–, per un totale di 2.000 tra addetti e ricercatori.

Inaugurato nel 2009 su iniziativa privata, il Parco tecnologico opera con una logica inclusiva e collaborativa tra sistema imprenditoriale, Università, territorio e riferimenti istituzionali.

Il campus si estende su un’area di 400.000mq e Kilometro Rosso, con i suoi Resident Partner, rappresenta una realtà di riferimento nel panorama internazionale della ricerca e del trasferimento tecnologico: 33 laboratori, 35 progetti di R&D finanziati per oltre 133 milioni di euro, 580 brevetti depositati, 70.000 delegati ufficiali provenienti da tutto il mondo, 140 eventi all’anno per promuovere l’innovazione tecnologica con oltre 15.000 partecipanti e più di 500.000 ingressi registrati all’anno.

4Securitas

4Securitas è una startup innovativa di sicurezza informatica fondata a Dublino nel 2017 dal CEO Stefan Umit Uygur e dal CAO Donal Kerr, con l’obiettivo di creare ACSIA (Automated Cyber Security Intelligence Application). Fa parte del programma per lo sviluppo dell’imprenditorialità di Entreprise Ireland – organizzazione governativa responsabile per la crescita internazionale di imprese irlandesi – che diviene anche socio investitore della startup, accompagnandola nelle diverse fasi di crescita e sviluppo.

Nel 2018 riceve un finanziamento del Competitive Startup Fund (CSF), per creare il prototipo (MVP) del prodotto, e in seguito dal fondo High Potential Startup (HPSU) per lo sviluppo sul mercato internazionale e il potenziamento del team. A ottobre 2019 la neoimpresa digitale riceve un investimento da ITrust – azienda francese specializzata in soluzioni di cybersecurity – con cui stringe anche una partnership per l’espansione nel mercato transalpino. Nel 2020 4Securitas partecipa all’Innovation Partnership Programme, promosso da Enterprise Ireland, che fornisce alle aziende partner fondi per attività di R&S: 4Securitas sta collaborando con il Nimbus Research Centre, presso la Munster Technological University,per potenziare gli algoritmi e sviluppare nuovi moduli di Machine Learning e Artificial Intelligence per ACSIA.

4Securitas opera in Francia, Irlanda, Italia, Germania, Portogallo, Regno Unito, Brasile, Turchia e Kuwait, ha sedi operative a Dublino e prossimamente Bergamo e conta attualmente uno staff di 14 persone tra dipendenti e collaboratori.