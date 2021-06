È on-line ‘Info Impresa’: supporto e orientamento per le aziende lombarde

(red.) È on-line ‘Info Impresa’ (Info Impresa (regione.lombardia.it), un servizio di supporto e orientamento rivolto a chi gestisce un’impresa, intende avviarla o progetta di espandere il proprio business sul territorio Lombardo.

“Per la prima volta – ha spiegato l’assessore di Regione Lombardia con delega allo Sviluppo Economico Guido Guidesi – è possibile consultare un unico portale per trovare tutte le informazioni necessarie per chi fa impresa. Strumenti più semplici e rapidi che fanno risparmiare tempo e risorse a chi vuole sviluppare il proprio progetto d’impresa”.

“Questa iniziativa arricchisce i servizi offerti alle imprese nel solco del rapporto consolidato con il sistema camerale – ha dichiarato il presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio – facendo anche conoscere alle aziende i bandi e le opportunità di finanziamento.”

Il servizio è fornito dal team di assistenti di Impresa Lombardia in collaborazione con le Camere di Commercio lombarde e riguarda: informazioni di carattere normativo e i requisiti e procedure per le imprese; opportunità per insediarsi o investire in Lombardia; misure e finanziamenti promossi da Regione Lombardia.