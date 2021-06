Antares Vision: realizzato un sistema di tracciabilità per i farmaci in Bahrain

(red.) Il Gruppo Antares Vision, leader a livello internazionale nel settore farmaceutico per le soluzioni hardware e software di Track & Trace (anticontraffazione e trasparenza della supply chain) e tra i principali player nei sistemi di ispezione (controllo di qualità) e nella gestione intelligente dei dati (efficienza della produzione e digitalizzazione end-to-end della supply chain, dalle materie prime al consumatore finale), comunica che la controllata rfXcel ha implementato con successo un hub di tracciabilità completo per monitorare e mettere in sicurezza l’intera filiera distributiva farmaceutica del Regno del Bahrain. Il valore iniziale di questo contratto è pari a circa il 4-6% dei ricavi pro-forma del 2020 di Antares Vision Group.

La National Health Regulatory Authority (NHRA) del Bahrain e il Supreme Council of Health hanno selezionato Medical Value Chain, “MVC” e il suo partner rfXcel per fornire il primo sistema GS1-compliant per tracciare l’intera filiera distributiva farmaceutica su piattaforma blockchain. L’hub di tracciabilità end-to-end offre una visibilità completa su ogni punto nodale della catena di approvvigionamento del Bahrain, dal produttore iniziale, importatori, grossisti e distributori a farmacie, cliniche e ospedali, fino ai singoli pazienti.

L’obiettivo del hub di tracciabilità NHRA del Bahrain è di ottenere i seguenti risultati:

La tracciabilità completa di tutti i farmaci importati in Bahrain;

Far in modo che la filiera distributiva farmaceutica del Bahrain soddisfi i requisiti globali di track & trace e gli standard GS1;

Visibilità completa e archivio dell’inventario dei farmaci e delle informazioni sulla catena di approvvigionamento: dai produttori agli agenti/importatori ai grossisti/distributori alle farmacie/ospedali, fino ai pazienti/consumatori;

Aumentare la sicurezza per il paziente;

Rilevare e bloccare medicinali contraffatti;

Analisi delle importazioni e consumo di medicinali in Bahrain;

Gestione dei richiami di prodotti e delle carenze in modo efficiente e tempestivo;

Glenn Abood, amministratore delegato di rfXcel, ha dichiarato: “L’hub di tracciabilità completo offre una serie di vantaggi per tutti gli attori operanti nella filiera distributiva farmaceutica. Questo hub è il primo del suo genere nel Consiglio di cooperazione del Golfo. Crea un’unica fonte di veridicità per tutti I farmaci, il che significa maggiore sicurezza per i pazienti, un migliore flusso di informazioni e una gestione dell’inventario più accurata. È anche un potente strumento per impedire che farmaci contraffatti e scadenti raggiungano il mercato.”.

Emidio Zorzella, amministratore delegato di Antares Vision Group, ha affermato: “Sono onorato che il Regno del Bahrain abbia scelto Antares Vision Group in collaborazione con MVC per proteggere e ottimizzare la propria filiera distributiva farmaceutica. Nel prossimo futuro prevediamo di annunciare ulteriori hub di tracciabilità nazionale in altri paesi per tracciare prodotti farmaceutici, agricoli e di largo consumo.”

Leo Giacometto, presidente MVC, ha dichiarato, “Quando abbiamo creato la nostra azienda per offrire una piattaforma di track & trace abilitata blockchain per fornire sdoganamenti e finanziamenti alla catena di approvvigionamento, avevamo bisogno della migliore soluzione Track & Trace e del team più esperto sul mercato; questo è rfXcel, ora parte di Antares Vision Group!”