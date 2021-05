Industria 4.0, Beretta sempre più digitale coinvolge anche i fornitori

(red.) Comunicazioni e rapporti di lavoro tra la Fabbrica d’Armi Pietro Beretta di Gardone Valtrompia, nel bresciano e i fornitori sempre più tesi al digitale. Si tratta del progetto “Beretta Digital Value Chain” con cui l’azienda vuole ampliare l’intesa con i fornitori e sviluppare gli asset digitali. Fa parte del programma “Beretta Digital 500” che prevede un piano in tre anni da 16 milioni di euro, di cui 5 milioni dall’azienda e gli altri dal Ministero dello Sviluppo Economico.

L’iniziativa coinvolge anche 18 partner della filiera produttiva per un totale di due terzi del volume di acquisto della fabbrica. A coordinare il progetto, promosso da Carlo Gussalli Beretta, è Paolo Mombelloni. Il gruppo Beretta da anni investe nel digitale e ora è capo di questo progetto che contempla 38 rappresentanti dei fornitori.

L’iniziativa cercherà prima di capire come ogni impresa della filiera stia sviluppando il digitale e in seguito ci sarà spazio per alcuni incontri dedicati allo smart working, cybersecurity e digital collaboration. All’iniziativa collabora anche Key2People già coinvolta nell’attività dalla Beretta.