Chiari, al “Mellini” un robot dell’Ue contro batteri e virus

(red.) Nei giorni precedenti a martedì 25 maggio all’ospedale “Mellini” di Chiari, nel bresciano, è stato installato un particolare robot che si occupa di disinfettare gli ambienti e in grado di eliminare quasi completamente ogni tipo di batterio e virus, anche quello che provoca il Covid-19. L’ospedale, che dipende dall’azienda socio sanitaria della Franciacorta, è il primo in Lombardia e tra i pochi in Italia a possedere questo tipo di strumentazione.

L’acquisto è stato deciso dalla Commissione Europea con l’intento di donare questi esemplari a diversi ospedali del vecchio Continente. Quello posizionato a Chiari, l’Uvd Robots, è stato consegnato al direttore generale dell’Asst franciacortina Mauro Borelli in presenza dell’eurodeputata Stefania Zambelli. Ora si procederà con l’addestramento per gli operatori e in seguito potrà funzionare all’interno delle sale operatorie. Dal punto di vista tecnico, il robot usa una tecnologia a base di luce ultravioletta per colpire virus e batteri.