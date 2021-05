Come la tecnologia ha fatto passi da gigante grazie ad internet

(red.) Quello della tecnologia è un concetto molto ampio che riguarda ormai ogni ambito della nostra vita. Negli ultimi decenni la tecnologia ha avuto la possibilità di sfruttare un volano importante come internet che ha trasportato tutti verso una nuova dimensione.

Pensiamo ad esempio al cellulare che nel corso di un ventennio è diventato uno strumento completo che ci permette di portare avanti qualsiasi genere di attività. La trasformazione da cellulare a smartphone è stata lenta ma inesorabile ed ha portato alla creazione di prodotti ormai indispensabili. Basta guardare le statistiche: ci sono più smartphone che persone nel mondo. E ciò ci dà la dimensione di quello che è diventato questo strumento col passare del tempo.

Dall’orologio allo smartwatch. La tecnologia è stata anche in grado di rivoluzionare uno strumento ultra centenario e di renderlo sempre più utile e iper connesso. Parliamo ovviamente dell’orologio, le cui origini risalgono addirittura al 1657 quando venne realizzato il primo orologio a pendolo. I primi orologi da polso comparvero qualche secolo dopo grazie all’invenzione di Patek Philippe che inventò il primo orologio da polso, inizialmente utilizzato solo dalle donne.

Col nuovo secolo gli orologi hanno cambiato pelle e sono diventati smart. Gli smartwatch sono strumenti utili non solo per misurare il tempo – ovviamente – ma anche per tenere sotto controllo alcuni parametri come i battiti per minuto, lo stress, le prestazioni sportive e la qualità del sonno.

Alcuni smartwatch di ultima generazione sono addirittura in grado di salvarci la vita. I modelli più recenti vengono programmati per mettersi in contatto diretto con i numeri di emergenza sanitaria in caso di anomalie riscontrate nei battiti e nelle pulsazioni. Una caratteristica che è servita a salvare la vita a numerose persone in giro per il mondo.

Dal punto di vista sportivo gli smartwatch sono diventati ormai indispensabili. Questo perché, come detto, permettono di monitorare le prestazioni sportive attraverso i vari parametri e quindi di migliorare in base a quelle che sono le indicazioni.

La realtà aumentata. Altro fattore da considerare è il caso della realtà virtuale. Si tratta di un aspetto molto ampio che riguarda ambiti diversi come, ad esempio, i giochi, la medicina, il lavoro. Grazie alla realtà aumentata i giochi per console e quelli per pc sono diventati sempre più avvincenti. Nella medicina, invece, la realtà aumentata consente di accedere ad esami molto più precisi ed approfondite ed a tecniche di intervento inimmaginabili fino a qualche anno fa.

Le case domotiche.Chiudiamo con la domotica, vera protagonista degli ultimi anni nel campo dell’edilizia e dell’architettura. La domotica è una disciplina che permette di installare all’interno della propria abitazione dispositivi intelligenti e connessi ad internet che permettono, dunque, il monitoraggio e la gestione da remoto. I vari dispositivi sono collegati allo smartphone e permettono di svolgere funzioni diverse, passando dalla gestione dell’illuminazione fino al controllo del riscaldamento.

Grazie alla domotica la casa diventa più sicura, più confortevole ed ottiene un’efficienza energetica davvero notevole. L’utilizzo dei dispositivi smart, infatti, permette di risparmiare sul consumo di corrente elettrica, sul consumo del riscaldamento e così via. Il tutto a vantaggio delle proprie finanze ma anche a vantaggio dell’ambiente visto che in questo modo si abbassa il livello di inquinamento prodotto da una singola abitazione.

La domotica, dunque, è una disciplina piuttosto recente che vede le sue origini partire nel 1975 con l’uscita di X10, un protocollo di comunicazione rivolto alla domotica. Col passare degli anni tale tecnologia è stata migliorata e perfezionata fino a diventare indispensabile per qualsiasi genere di abitazione moderna. Oggi, infatti, le case vengono realizzate rispettando gli standard tecnologici che permettono di controllare da remoto tutto ciò che comprende la propria abitazione. Un vantaggio talmente importante che si è esteso anche agli edifici pubblici ed alle varie realtà imprenditoriali pronte a sfruttarne le potenzialità infinite.