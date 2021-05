“Digital Business”: webinar gratuito di Confesercenti Lombardia orientale

(red.) “Digital Business” è il bando di Regione Lombardia, che prevede un’erogazione fino a 15.000 euro per favorire interventi di digitalizzazione e innovazione delle imprese, in considerazione della crescente importanza rivestita dal posizionamento digitale nei mercati nazionali e internazionali. La misura ha l’obiettivo di sostenere le Micro, Piccole e Medie imprese lombarde nell’accesso a piattaforme cross border (B2B e/o B2C) e sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app mobile), oltreché allo sviluppo delle sinergie tra imprese e altri soggetti operanti nei medesimi mercati.

È fondamentale possedere gli strumenti adeguati per poter accedere al Bando, perciò Confesercenti della Lombardia Orientale organizza un webinar informativo, in cui verranno ampiamente affrontate ed illustrate le due misure agevolative previste dal bando “Digital Business”.

Il Webinar si terrà Mercoledì 12 Maggio 2021, alle ore 16, con relatore: MIRKO COSTA – Responsabile Finanza Agevolata e Credito di Confesercenti della Lombardia Orientale. È possibile partecipare gratuitamente al webinar, previa iscrizione sul sito di Confesercenti della Lombardia Orientale (www.comservizi.ir, Area “Bandi e contributi”).

Il bando di Regione Lombardia si articola in due misure agevolative: VOUCHER DIGITALI, che sostiene e promuove l’utilizzo di nuove competenze definite all’interno del Piano Transizione 4.0, attraverso un contributo a fondo perduto di importo massimo di € 15.000, con intensità di aiuto sino al 70% per investimenti minimi di € 4.000 (le domande possono essere presentate a partire dal 17 maggio 2021); E-COMMERCE, che sostiene lo sviluppo dei canali digitali e il consolidamento del posizionamento online attraverso un contributo a fondo perduto di importo massimo di € 15.000, con intensità di aiuto sino al 70% per investimenti minimi di € 4.000, per progetti relativi all’apertura o al perfezionamento di canali commerciali di vendita online (le domande si presentano a partire dal 19 maggio 2021).