Scuole lombarde collegate a internet: commessa anche a Intred

(red.) La connessione a internet attraverso la fibra ottica e la banda ultra larga in diverse scuole lombarde porta anche una firma bresciana. E’ quella di Intred, la società di telecomunicazioni di Daniele Peli che si è aggiudicata, anche con Tim e Fastweb, il bando Infratel per le scuole lombarde. Un intervento per l’operatore bresciano in una commessa da 40 milioni di euro. Saranno quasi 4.600 le scuole lombarde interessate collegate con la banda ultralarga a 1 gigabits.

La rete di Intred nel corso del 2020 ha allungato la propria rete dai 2.900 ai 3.700 chilometri. E i maggiori sviluppi si sono avuti nelle province di Bergamo, Monza e Brianza, Lecco, Milano e Brescia. Il bando prevede la fornitura di connessioni in fibra ottica e installazione di reti wifi, oltre all’assistenza tecnica e alla manutenzione.