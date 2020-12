Massardi (Lega): “Per lo Smart working, 1,2 milioni dalla regione”

(red.) “Sono aperte le domande al bando di Regione Lombardia per l’adozione di piani aziendali di smart working. Nello specifico, l’amministrazione regionale, con questo bando, mette a disposizione 1,2 milioni di euro per quelle aziende che utilizzeranno modelli organizzativi dotati di una maggiore flessibilità per quanto riguarda il luogo e i tempi di lavoro”, avverte Floriano Massardi, vice capogruppo in Consiglio Regionale della Lombardia per la Lega.

“Adottare piani di smart working”, prosegue Massardi, “consente di incrementare la produttività e aumentare il benessere di lavoratori e lavoratrici e in questo periodo emergenziale da Covid-19 è una delle armi più efficaci che abbiamo contro il virus: più stiamo in casa e limitiamo gli spostamenti, più ci tuteliamo”.

Possono partecipare al bando le imprese iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di competenza, nonché tutti i titolari di partita Iva. Per poter accedere all’agevolazione si deve inoltre avere un numero minimo di tre dipendenti e non essere già in possesso di un vigente piano di smart working aziendale.

L’azione del piano è diretta a due obiettivi: possono essere finanziati i servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano di smart working o possono essere acquistati strumenti tecnologici per l’attuazione del piano di smart working.

Le aziende che parteciperanno, a seconda del numero di dipendenti, potranno beneficiare di un contributo fino a 22.500 euro. Le domande potranno essere presentate fino al 15 dicembre del prossimo anno.

“Con questo contributo la Regione punta a sostenere le aziende nella difficile fase che stanno vivendo, nella consapevolezza di come l’adeguamento alle nuove norme comporti anche una spesa di tipo economico. Si tratta di uno dei numerosi bandi”, conclude Floriano Massardi, “messi a disposizione dei lombardi, per cercare di aiutare e favorire la ripresa, oggi più che mai necessaria”.