Silver Barrier: un nebulizzatore per abbattere la carica virale del coronavirus

(red.) Il principio attivo del nebulizzatore igienizzante Silver Barrier, prodotto brevettato dalla bresciana Teknofog, è più forte del Covid-19. Lo hanno provato le ricerche condotte dalla Sezione di Microbiologia e Virologia dell’Università degli Studi di Brescia sotto la direzione del Professor Arnaldo Caruso, con la conferma fotografica arrivata dal microscopio elettronico dell’Istituto Zooprofilattico della Lombardia ed Emilia Romagna coordinato dal Dottor Antonio Lavazza.

La sostanza chimica sottoposta ai test è ottenuta dall’associazione di ioni argento stabilizzati, rinforzati con l’effetto biocida del Didecildimetilammonio cloruro. Tale composto ha ottenuto il brevetto nel 2015, e da allora Teknofog ha proseguito una collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara per arrivare alla realizzazione di Silver Barrier. Questo dispositivo sfrutta il meccanismo di nebulizzazione del principio attivo (Teknofog è specializzata nella produzione di nebbiogeni antifurto) per la massima diffusione della barriera igienizzante nell’aria e sulle superfici. La sua efficacia a lunga durata su un ampio spettro di agenti patogeni – garantita al 98,7% fino al settimo giorno dalla singola applicazione – era già stata riconosciuta come virus inattivante sulla generica famiglia dei Coronavirus, elemento che aveva aperto a grandi aspettative proprio sugli effetti specifici contro il Covid-19. Dopo 6 mesi di studi quelle speranze si sono trasformate in una solida certezza.

Dopo 5 anni dall’avvio di ricerche e sperimentazioni, Teknofog – impresa associata a Confindustria Brescia – aveva in mente di presentare al mercato il sistema igienizzante Silver Barrier già in occasione di Connext 2020, l’evento annuale che Confindustria dedica al tema di innovazione e sostenibilità. Un appuntamento programmato per lo scorso febbraio, e cancellato però proprio dalle prime avvisaglie dell’emergenza Covid-19.