I segreti per un imballaggio veloce, sicuro e funzionale

(red.) Gli acquisti online hanno subito una notevole impennata in questi ultimi anni e, di conseguenza, l’imballaggio ha assunto un ruolo di primaria importanza nel mondo del commercio. Tuttavia capita spesso che i pacchi, consegnati ad aziende o privati, subiscano urti e cadute durante la consegna col rischio di danneggiare la merce contenuta. In tal caso è possibile richiedere la sostituzione senza costi aggiuntivi, ma bisogna considerare il tempo sprecato che si traduce in denaro perso.

Le stesse aziende o i privati che effettuano la spedizione non ci fanno una bella figura e la fidelizzazione del cliente viene messa seriamente a rischio. Bisogna quindi scegliere il giusto prodotto per l’imballaggio, in modo da proteggere e custodire adeguatamente la merce, valutando diversi aspetti come la delicatezza ed il mezzo di trasporto usato durante il tragitto.

Questo iter parte proprio dalla fase di imballaggio, che può essere realizzata con reggiatrici manuali oppure automatiche. Ogni reggiatrice per imballaggio ha le sue specifiche caratteristiche, da analizzare attentamente per scegliere quella più adeguata secondo le proprie necessità.

Perché scegliere una reggiatrice per il packaging?

Prima di analizzare le caratteristiche della reggiatrice, è opportuno capire come funziona e quali benefici apporta per una consegna sicura ed affidabile. La reggiatrice è ormai uno strumento indispensabile nel settore dell’imballaggio. Tale macchina, che può essere automatica oppure manuale, è in grado di chiudere rapidamente e facilmente le più svariate confezioni, soprattutto quelle di cartone, tramite un meccanismo che utilizza appunto una reggia, o reggetta .

Le reggiatrici garantiscono un imballaggio perfetto, rendendo anche più pratico il trasporto delle scatole grazie ad un processo di tensionamento, orizzontale o verticale, che esercitano sulla reggia. Si evitano quindi, o almeno si riducono al minimo, rischi di cadute durante il trasporto del pacco. La reggia infatti agisce direttamente sul prodotto tramite una tensione, sigillando il pacco alla perfezione senza il rischio di un’apertura improvvisa, che determinerebbe danni alla merce contenuta.

La reggiatrice manuale per filo di poliestere

La reggiatrice manuale per filo di poliestere viene generalmente utilizzata in combinazione con fibbie metalliche e rappresenta un innovativo sistema di bloccaggio dei carichi, indicata soprattutto per quelli dalle forme irregolari.

In commercio sono disponibili vari tipi di cinghie in poliestere, ognuna delle quali ha un diverso carico di rottura per adeguarsi al peso ed alla struttura dei carichi da trasportare.

Le principali caratteristiche di queste macchine sono la leggerezza, la compattezza e la praticità. Sono realizzate in metallo di alta qualità ed estremamente resistente, inoltre il poliestere non logora le parti meccaniche e quindi assicura una lunga durata nel tempo.

La reggia con filo di poliestere viene solitamente impiegata nel trasporto di legname, trasporti marittimi e ferroviari poiché resiste molto bene agli eventi atmosferici.

La reggiatrice manuale per reggia in polipropilene e poliestere

La reggiatrice manuale per reggia, nota anche come tendireggia manuale a leve, è un prodotto utilizzato da moltissimi anni che però continua ad essere particolarmente efficace e funzionale, anche perché risulta piuttosto economica.

È realizzata in alluminio pressofuso e leggero e dotata di una leva multifunzionale destinata al tensionamento, alla sigillatura ed al taglio reggia. La leva tira la reggia fino al tensionamento completo, dopodiché si abbassa, schiaccia il sigillo ed il pulsante sulla leva fino a tagliare la reggia. Questo meccanismo risulta estremamente pratico e molto intuitivo anche per chi non ha particolare dimestichezza con il dispositivo.

Alcuni modelli sono dotati di apposite staffe per tenere fermo il tendireggia, collocato in alto allo spigolo del bancale, senza dover bloccare manualmente l’apparecchio. Pur essendo un dispositivo manuale, non richiede quindi particolari sforzi fisici da parte dell’operatore.

La reggiatrice automatica

L’evoluzione nel settore dell’imballaggio ha portato alla produzione di dispositivi sempre più tecnologici e a misura d’uomo, come la reggiatrice automatica. Questo dispositivo è la scelta ideale per imballare e reggiare piccoli colli. L’intero processo di reggiatura è del tutto automatico, senza alcuno sforzo da parte dell’operatore.

La reggiatrice automatica è composta da un tavolino con quattro ruote, dove va appoggiato il pacco. La macchina è silenziosa, agisce velocemente e non richiede alcuna manutenzione ordinaria. Grazie alle ruote si può spostare facilmente all’interno del magazzino, dimezzando anche i tempi di lavoro e riducendo al minimo lo sforzo fisico.

Un’altra caratteristica importante è l’autoregolazione, intesa come dimensionamento automatico della reggia. In automatico la macchina, dopo aver tensionato la reggia, ne intuisce la lunghezza e ferma la regolazione al momento opportuno. Con un semplice pomello si può regolare la tensione della reggia, affinché non tagli la scatola. Al termine del lavoro di tensionamento, si può procedere al taglio della reggia.