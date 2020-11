Sviluppo sostenibile, a Brescia una cabina di regia tra pubblico e privato

(red.) Nei giorni precedenti a mercoledì 11 novembre il nuovo rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente aveva indicato come Brescia migliorasse dal punto di vista della mobilità sostenibile, ma restasse ancora indietro dal punto di vista della qualità dell’aria e dello smog. E in questa direzione ieri, martedì 10, è arrivata anche una sentenza della Corte di Giustizia europea che ha condannato l’Italia per aver violato più volte proprio i limiti di pm10 da rispettare. E in questo ambito proprio anche Brescia viene inquadrato per aver superato questi limiti da più di dieci anni.

Per questo motivo il nostro territorio provinciale vuole proporre una serie di progetti da mettere in campo e per farlo si è costituita una cabina di regia tra pubblico e privato. Si parla del Centro sviluppo sostenibilità il cui accordo è stato firmato dall’Università degli Studi con la Camera di Commercio, la Confindustria Brescia, Ubi-Fondazione Cab, A2a e con il Comune di Brescia e la Provincia. Come sede è stata individuata quella al Csmt in via Branze e ci sarà anche un organismo di tecnici e ricercatori.

L’obiettivo nei prossimi sei mesi è di stilare una serie di progetti in linea con le indicazioni da raggiungere a livello internazionale entro il 2030 nell’ambito dei servizi pubblici, zero carbone, energia rinnovabile, riduzione degli sprechi, economia circolare, innovazioni produttive e tecnologiche per la mobilità sostenibile, rendere più efficiente la rete idrica, così come la sicurezza stradale, idrogeno come carburante e proprio lo smog. La cabina di regia mette a disposizione fino a 300 mila euro come base per promuovere progetti da portare avanti attraverso la ricerca di fondi.