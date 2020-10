Coronavirus, app Salutile in Lombardia: i pronto soccorso in tempo reale

(red.) Sul fronte di questa seconda ondata in corso da pandemia di Covid-19 in Lombardia e che in questo mese di ottobre sta colpendo soprattutto la parte occidentale della regione, viene in aiuto anche la tecnologia a portata di cellulare. Si tratta di “Salutile“, l’applicazione lanciata nel 2016 dal Pirellone e con cui gli utenti possono prenotare visite specialistiche e accedere al proprio fascicolo sanitario.

Ma ora la Lombardia consiglia gli utenti di scaricarla sui propri smartphone per capire il livello di affollamento dei pronto soccorso di tutti gli ospedali regionali. L’applicazione consente infatti di vedere in tempo reale la situazione nei vari triage e capire come muoversi nel caso si soffra di sintomi riconducibili al Covid.