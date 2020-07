Brescia e Bergamo insieme per un distanziatore sociale hitech

(red.) In attesa di condividere l’esperienza di progetti culturali nel 2023, quando insieme saranno Capitale italiana della cultura, Brescia e Bergamo partono con la tecnologia. Ieri, giovedì 23 luglio, Paolo Foglietti amministratore delegato della cooperativa Conast che coordina il progetto con undici realtà bresciane e orobiche, ha presentato un dispositivo con cui favorire il distanziamento sociale. Ha la forma di un cerca persone e si può agganciare alla cintura.

Nel momento in cui più persone nello stesso ambiente di lavoro o di altro tipo dovessero trovarsi entro il metro di distanza, il dispositivo suona e vibra per invitare a rispettare le distanze. Si tratta di DiMi20 lanciato dalla Confcooperative Lombardia. Di fatto è uno strumento tascabile dotato di batteria e che si può ricaricare con una presa usb e adatto a diversi ambienti, che sia in fabbrica, in ufficio, ma anche nei musei o a scuola. In ogni caso non identifica i soggetti e quindi rispetta la privacy.