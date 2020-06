Coronavirus, tre progetti di ricerca dell’Unibs finanziati da Regione

(red.) L’Università degli Studi di Brescia ha un posto di rilievo nell’ambito dei progetti di ricerca che la Regione Lombardia con la Fondazione Cariplo e la Fondazione Umberto Veronesi sosterranno per le iniziative di contrasto al coronavirus. E tanto che tre progetti arrivano proprio dall’ateneo bresciano e riguardano i test sierologici, capire la fragilità degli anziani e screening usando tecnologie di nuova generazione.

Tre progetti del valore di oltre 615 mila euro e di cui 181 mila all’Università. Lo studio sui test sierologici si chiama CoronAid ed è guidato dal responsabile scientifico Raffaele Badolato per usare l’intelligenza artificiale con cui sviluppare un test sierologico che può dosare gli anticorpi e quindi produrne altri in forma sintetica per ridurre gli attacchi del Covid. Per gli anziani, invece, si è studiato il sistema FraCovid per valutare i profili di rischio e quindi rendere l’assistenza più personalizzata. Questo progetto è stato sviluppato dalla professoressa Alessandra Marengoni e con l’Università degli Studi di Milano Bicocca.

Infine, lo studio Bioscreen condotto dal responsabile scientifico Fabrizio Torricelli e con Intersail Engineering srl sviluppato insieme all’Università degli studi di Bari per effettuare uno screening sierologico più preciso e a basso costo sui sintomatici e asintomatici e quindi ridurre i cosiddetti “falsi” positivi o negativi.