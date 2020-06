App Immuni, esordio in sordina in Lombardia e nel bresciano

(red.) In tutta Italia sono 2,5 milioni gli utenti che sui propri smartphone hanno scaricato l’applicazione Immuni come strumento aggiuntivo di protezione da nuovi casi di contagio. Bisogna anche contare il fatto che l’app è operativa a livello nazionale in tutte le regioni solo da ieri, lunedì 15 giugno e che l’adesione è volontaria e gratuita. Il meccanismo è molto semplice: nel momento in cui si dovesse essere a contatto per almeno 15 minuti con altri soggetti che hanno scaricato l’applicazione – senza riuscire a mantenere la distanza – e uno di loro in seguito dovesse risultare positivo al Covid, gli altri verrebbero avvisati con una notifica.

Il sistema di funzionamento, non georeferenziato e che quindi garantisce la privacy, è basato sul bluetooth. A livello nazionale l’applicazione dovrebbe essere scaricata dal 60% dei cittadini italiani o da almeno uno su tre, quindi circa 10 milioni, per poter garantire un migliore funzionamento. Molti sono però ancora dubbiosi, come dimostra la percentuale di attivazione in Lombardia. Solo 150 mila, come dà notizia il Giornale di Brescia, ieri l’hanno scaricata in rapporto a una popolazione di 10 milioni di abitanti.

E non va meglio nemmeno nel bresciano dove 8 mila utenti hanno cliccato sull’app in rapporto a 1,5 milioni di residenti. E a livello di indagine, sembra che molti italiani non vogliano scaricarla per timori di privacy, senza dimenticare quelli che temono di ricevere notifiche per essere stati a contatto con persone risultate positive e dovendo quindi mettersi in isolamento.