Coronavirus, matematico bresciano: zero nuovi casi in Lombardia a fine agosto

(red.) Arriva da una mente bresciana un modello con il quale può essere calcolato e previsto il tasso di contagio da coronavirus nelle successive tre settimane. A lanciarlo, come dà notizia il Giornale di Brescia, è Paolo Zanzottera, docente al Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Brescia e che ha lavorato al modello insieme ad altri due docenti dell’università di Bari e Firenze. E da questo stesso modello emerge anche che, rispettando comunque le misure di sicurezza e il distanziamento sociale, in Lombardia si potrà arrivare a quasi zero nuovi contagi alla fine di agosto.

E si potrebbe credergli, visto che il modello ha una precisione superiore al 90%. E’ lo stesso modello matematico che era stato usato già durante il lockdown con risultati non molto diversi da quelli ufficiali e che ora viene allargato per poter prevedere un’eventuale altra ondata. Lo strumento, di cui si parlerà in un articolo scientifico da pubblicare sul Journal of Infection, tiene conto della popolazione sull’intero territorio nazionale e per aree geografiche.

Accertando il fatto che i contagi reali sono molti di più di quelli ufficiali e registrati, il timore riguarda le prossime settimane nel momento in cui aumenterà la mobilità anche tra Paesi diversi. Ma il modello, presentato dagli autori, sarebbe in grado di prevedere la diffusione dei contagi nelle settimane successive. E quindi allertare le autorità sanitarie nel caso in cui si dovesse prevedere un nuovo afflusso ai posti letto in terapia intensiva.