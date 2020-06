Poste Italiane, via libera alla pratica di successione anche online

(red.) Dall’altro giorno, martedì 9 giugno, in quattro regioni italiane, Lombardia compresa, la pratica di successione per quanto riguarda i familiari dei deceduti – il Covid purtroppo è solo una coincidenza – che possedevano libretti, depositi e conti correnti in Poste Italiane può essere svolta online, senza dover fare la fila agli uffici e dovendo rispettare tutte le misure di sicurezza attuali. Un servizio, quello che coinvolge Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, attivato anche in provincia di Brescia.

Nel nostro territorio sono 413 mila i libretti di risparmio e 790 mila i titoli in buoni fruttiferi aperti e acquistati dai risparmiatori, che siano pensionati o lavoratori. Nel momento in cui, purtroppo, gli stessi titolari vengono a mancare, la pratica di successione prevedeva file e continui movimenti verso l’ufficio postale. Ma ora, come spiega anche Giovanni Accusani a capo della sezione del nord ovest di Poste Italiane, il meccanismo è molto semplice.

E’ sufficiente cliccare in “Successioni” che si trova all’interno del menù a tendina di “Servizi al cittadino” sul portale www.poste.it. Per chi è già registrato il servizio è molto semplice, mentre altri interessati dovranno registrarsi e selezione uno dei 167 uffici in provincia dove concludere la pratica. Terminata la procedura online, gli eredi potranno presentarsi all’ufficio postale indicato per consegnare i documenti originali e lasciare l’incarico all’Agenzia delle Entrate per completare la procedura.