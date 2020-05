Fase 2, alla Gefran un braccialetto elettronico per la distanza

(red.) Con l’inizio della fase 2 dallo scorso lunedì 4 maggio e il ritorno al lavoro della maggior parte delle aziende manifatturiere, si invita a indossare i dispositivi di protezione individuale e a mantenere il distanziamento sociale. Per quanto riguarda questo secondo elemento, alla ditta Gefran di Provaglio d’Iseo, nel bresciano, hanno inciso ancora di più puntando sulla tecnologia, prima di questo genere in Italia. Come dà notizia il Giornale di Brescia, dal prossimo giugno 120 addetti che operano alle macchine e in seguito anche tutti gli altri dipendenti, compresi quelli in amministrazione, dovranno indossare un braccialetto elettronico al polso.

Si tratta di uno strumento progettato da Engineering e che assicura ogni forma di privacy. Infatti, non memorizza i percorsi di un addetto all’interno della fabbrica visto che non registra la geolocalizzazione. Ma fa scattare un suono se due addetti si avvicinano troppo, entro il metro e mezzo. Ogni braccialetto è dotato di un sensore collegato alla rete wifi della fabbrica e tutti i dati memorizzati finiscono nel server dell’impresa.

Una soluzione tecnologica importante che consente di organizzare meglio gli spazi nel caso in cui, in un reparto, non si riesca a mantenere le giuste distanze. Ma non solo, perché se un addetto dovesse risultare positivo al Covid, sarebbe più facile risalire ai contatti più stretti in fabbrica. E una soluzione simile sarà adottata anche per i fornitori, gli addetti alle pulizie, mensa e addetti alla sicurezza.