C’è un bresciano nel sito web mondiale per trovare mascherine

(red.) In Lombardia è in vigore anche un’ordinanza regionale che obbliga a indossare le mascherine (ma anche un foulard o qualcosa di protettivo) ogni volta che si esce di casa e non si riesce a mantenere il distanziamento sociale. Il problema è che questi dispositivi di protezione individuale sono spesso introvabili e nonostante dal commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri fosse stato detto che dal 4 maggio sarebbero state disponibili nelle farmacie e nei supermercati anche a 0,50 euro.

Ma nella realtà non è proprio così. Come capire allora, quali negozi potrebbero metterli in vendita? Su questo fronte, come dà notizia il Giornale di Brescia, un bresciano ha contribuito a realizzare una piattaforma di localizzazione e che è stata lanciata negli Stati Uniti. E’ disponibile sul sito www.trovamascherine.org, gratuito e open source, senza scopo di lucro.

Il bresciano Andrea Casasco con Giovanni Fassio, Enrico Goitre e Luca Ciori l’hanno progettata e ora diverse farmacie italiane, anche bresciane, sono pronte ad aderire. Con l’unico accorgimento di tenere aggiornato il proprio profilo. Andando sul sito internet e “zoomando” sulla propria zona, si possono trovar le rivendite che mettono a disposizione mascherine, gel igienizzanti e termoscanner. Tutto rispettando la privacy.