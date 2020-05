Fase 2, Iveco riparte con un termoscanner tecnologico

(red.) Nel territorio industriale bresciano che ripartirà da lunedì 4 maggio nelle attività c’è anche l’Iveco di via Volturno. E qui hanno pensato, come prima realtà bresciana a metterla in campo, a una tecnologia dedicata sui controlli ai dipendenti e per non perdere troppo tempo. Ai tre ingressi tra via Volturno, via Fiume e via Franchi è stata posizionata una telecamera che rileva da lontano la temperatura corporea di gruppi fino a 16 persone.

Un termoscanner, quindi, molto preciso che analizza i volti degli addetti e registrerà la temperatura. Se sarà al di sotto dei 37,5 gradi il sistema sarà verde e quindi accesso consentito, altrimenti scatterà il “rosso” e l’interessato verrà allontanato con tutte le procedure sanitarie del caso.