Coop ed Esselunga con due servizi online per zero code ai market

(red.) Le code davanti agli ingressi ai supermercati anche in provincia di Brescia per favorire il distanziamento sociale ed evitare assembramenti sono ormai un’immagine fissa e consueta. Questo, aspettando il 4 maggio quando le attività produttive dovrebbero riaprire, seppur in modo graduale, rendendo più agevole l’accesso ai supermercati. Ma in questo ambito la tecnologia viene in aiuto.

Esselunga e Coop, infatti, hanno attivato due servizi per evitare di attendere diversi minuti, se non ore, davanti all’ingresso. Per esempio, la Coop ha attivato il servizio “CoD@Casa” che da oggi, martedì 21 aprile, è aperto anche all’Ipercoop Flaminia e a quella di via Mantova. Si può quindi accedere al sito internet del market e prenotare il proprio posto in una fascia oraria (ma si può fare anche telefonando). Nel momento in cui si giungerà al negozio sarà sufficiente mostrare la prenotazione per entrare senza fare la fila.

Esselunga, invece, che al momento però sta sperimentando l’applicazione in altre città, ha messo in campo Ufirst dove scegliere il punto vendita e inserirsi in una fila virtuale controllando in tempo reale i tempi di attesa.