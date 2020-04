Coronavirus, in Lombardia un’app per tracciare i contagiati

(red.) Se ne parla da settimane, dal periodo in cui il contagio da coronavirus ha assunto contorni drammatici, di mettere in campo anche la tecnologia con cui fronteggiare la diffusione del Covid-19. A livello nazionale il Governo è al lavoro e nell’arco dei primi dieci giorni di aprile saranno individuate le possibili soluzioni digitali, a partire da un’applicazione con cui tracciare i contagiati.

Ma alcune regioni si sono già portate avanti e tra queste c’è la Lombardia che valuta con interesse il modello adottato in Corea del Sud, pur valutando i rischi della privacy. Il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala ha annunciato che da oggi, mercoledì 1 aprile, i cittadini lombardi potranno scaricare l’app “allertaLOM”.

Si tratta di un’applicazione già usata per la protezione civile e che ora mette a disposizione una sezione anche per il Covid. L’accesso porta a compilare un questionario anonimo e aggiornato ogni giorno in cui vengono chiesti il sesso, l’età, se si ha avuti sintomi connessi al virus e se si hanno avuti contatti con positivi e anche se si è in quarantena. Il risultato finale sarà una mappa con cui tracciare i contagiati e adottare misure di contenimento più precise.